Новые Volkswagen Caravelle и кемпер California поступили в продажу в Великобритании.

Возрождённый Volkswagen Caravelle уже поступил в продажу. Стоимость модели в комплектации Life начинается от £53,703. Цена Caravelle Style составляет £59,703, а топовая Caravelle Edition предлагается за £63,303.

После перерыва с 2021 года название Caravelle вновь используется для большого пассажирского автомобиля, заменив Multivan. Сопутствующие обновления передней части кузова, качества отделки салона, оснащения и мультимедийной системы получил и близкий к модели кемпер California. Он также уже доступен для заказа по цене от £66,334.

Наиболее заметными изменениями стали новые увеличенные светодиодные фары. В дорогих версиях их дополняет световая полоса, проходящая по всей ширине передней части кузова. Кроме того, автомобиль получил переработанный передний бампер. В палитре появились новые двухцветные варианты окраски: белая верхняя часть Candy White сочетается с серым, коричневым или Sunset Red цветом. Также доступен матовый серый оттенок, а гамму дополнили несколько новых дизайнов легкосплавных дисков.

VW заявила о “major” изменениях в интерьере. Вместе с повышением качества материалов автомобиль получил новый 12.9-дюймовый экран мультимедийной системы вместо прежнего 10.0-дюймового. В него интегрированы сенсорные ползунки для управления аудиосистемой и климат-контролем. Селектор трансмиссии перенесли на рулевую колонку, как у ID. Buzz. Мощность беспроводной зарядки для смартфонов выросла с пяти до 25 ватт, а USB-портов — с 46 до 60 ватт. Подстаканники теперь имеют подсветку. Впервые стали доступны сиденья с функциями памяти и массажа, а комплекс систем безопасности пополнился распознаванием светофоров.

Caravelle стала ещё более универсальной благодаря новой восьмиместной конфигурации с двумя трёхместными рядами сидений, установленными друг напротив друга. Версия с увеличенной колёсной базой стоит примерно на £1,500 дороже во всех комплектациях и с любыми двигателями.

В стандартной комплектации Caravelle оснащается дизельным двигателем TDI мощностью 148bhp. Также доступна подключаемая гибридная версия ‘eHybrid’ мощностью 242bhp, способная проехать на электротяге до 55 miles. Во всех версиях Caravelle она примерно на £2,000 дороже.

Такая же линейка силовых установок предлагается для California. Стоимость Beach TDI начинается от £66,334, а Beach eHybrid — от £74,637. Цена California Coast составляет от £71,464 до £79,672 в зависимости от выбранного двигателя. Стоимость Ocean варьируется от £79,762 до £87,970.