Новый Toyota MR2 почти подтвержден

Toyota подтвердила, что работает над спортивным автомобилем среднемоторной компоновки под своим суббрендом Gazoo Racing. Планы компании по созданию нового двухместного спорткара были известны уже некоторое время, но после пресс-конференции на Токийском Автосалоне 2025 года в этом месяце, стало известно, что он будет оснащен новым турбированным четырехцилиндровым бензиновым двигателем и может появиться уже на следующий год.

Это отличается от первоначального плана запустить полностью электрический спорткар, который был показан в концептуальном виде концептом FT-Se в конце 2023 года. Этот шаг также противоречит тренду, установленному Porsche, Alpine и Lotus, все из которых обязались представить свои собственные совершенно новые электрические спорткары за ближайшие пару лет.

Вместо этого новый Toyota будет оснащен среднемоторным бензиновым двигателем 'G20E' — совершенно новым агрегатом, который был представлен в диком среднемоторном концепте GR Yaris M Concept, также представленном на этом году Автосалона.

Когда Auto Express беседовал с начальником инженеров Toyota GR Наохико Саито на выставке, он сказал: "Этот двигатель является началом нового развития, которое возникнет из мирового автоспорта, прежде чем мы приступим к его производству. Мы всегда много узнаем, работая таким образом".