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Новый Toyota MR2 почти подтвержден

Toyota разрабатывает среднемоторный спортивный автомобиль под брендом Gazoo Racing: новинка получит турбированный двигатель. Планируется, что модель появится уже в следующем году.
РедакцияР
Редакция
22.01.2025, 13:11·2 мин
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Фото: autoexpress

Toyota подтвердила, что работает над спортивным автомобилем среднемоторной компоновки под своим суббрендом Gazoo Racing. Планы компании по созданию нового двухместного спорткара были известны уже некоторое время, но после пресс-конференции на Токийском Автосалоне 2025 года в этом месяце, стало известно, что он будет оснащен новым турбированным четырехцилиндровым бензиновым двигателем и может появиться уже на следующий год.

Это отличается от первоначального плана запустить полностью электрический спорткар, который был показан в концептуальном виде концептом FT-Se в конце 2023 года. Этот шаг также противоречит тренду, установленному Porsche, Alpine и Lotus, все из которых обязались представить свои собственные совершенно новые электрические спорткары за ближайшие пару лет.

Вместо этого новый Toyota будет оснащен среднемоторным бензиновым двигателем 'G20E' — совершенно новым агрегатом, который был представлен в диком среднемоторном концепте GR Yaris M Concept, также представленном на этом году Автосалона.

Когда Auto Express беседовал с начальником инженеров Toyota GR Наохико Саито на выставке, он сказал: "Этот двигатель является началом нового развития, которое возникнет из мирового автоспорта, прежде чем мы приступим к его производству. Мы всегда много узнаем, работая таким образом".

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