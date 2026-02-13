Новый Tesla Model Y Long Range с задним приводом: запас хода 383 мили и цена £45 000

Компания Tesla вновь расширяет линейку своего популярного электрокроссовера Model Y, представив новую версию с увеличенной дальностью хода. Это решение последовало всего через короткое время после предыдущих изменений в модельной гамме производителя из США.

Теперь базовая версия получила название Model Y Rear-Wheel Drive вместо прежнего ‘Standard’. К ней добавилась новая комплектация — Long Range, оснащённая увеличенной батареей. Новый Model Y Long Range Rear-Wheel Drive способен проехать до 383 миль на одном заряде, что на 69 миль превышает показатель текущей заднеприводной версии.

Однако за дополнительный запас хода покупателям придётся доплатить: цена новой модификации стартует с отметки £44,990, что превышает стоимость стандартного варианта на £3,000. Для тех, кто предпочитает воспользоваться предложениями по финансированию Tesla, ежемесячный платёж по договору PCP на 48 месяцев и с годовым пробегом 10,000 миль составит £349 при первоначальном взносе £8,300. Это всего на £50 больше по сравнению со стандартной моделью.

Под капотом нового Long Range Rear-Wheel Drive установлен тот же электромотор мощностью 292 л.с., расположенный на задней оси, что и у базовой версии. Разгон до 60 миль в час занимает 6,9 секунды — аналогично стандартной модели, однако максимальная скорость новой версии выросла с 110 до 125 миль в час.

Внешних отличий между Long Range и обычной Rear-Wheel Drive практически нет. Новинка, как и младшая версия, получила 19-дюймовые диски и тонированные стёкла, но отказалась от светодиодных полос во всю ширину кузова, которые присутствуют в комплектации Premium. На выбор доступно всего три цвета: стандартный Stealth Grey, а также опциональные Pearl White и Diamond Black, доплата за которые составляет £1,300.