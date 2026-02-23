Новая Tesla Model Y на шесть мест «на шаг ближе к Великобритании»: получила одобрение для праворульной версии

Tesla намерена сделать свой популярный семейный электрокроссовер Model Y еще более практичным — компания готовит к запуску новую модификацию с шестью посадочными местами.

О появлении шести-местной версии стало известно еще прошлым летом, когда на сайте Министерства промышленности и информатизации Китая появилась информация о модели под названием ‘Model Y L’. Тогда общественности впервые показали удлинённую и более универсальную версию востребованного электромобиля компании Tesla.

На данный момент появились новые документы, свидетельствующие о том, что данная версия электрокара получила одобрение для рынка Австралии. Подтверждено, что автомобиль будет выпускаться с правым рулем, что открывает перспективы для скорого выхода шести-местного Model Y и на рынок Великобритании.

В последние месяцы Tesla активно расширяет линейки Model Y и Model 3, выпуская новые базовые версии с задним приводом, чтобы снизить стартовую цену и увеличить объемы продаж. Не осталась в стороне и новинка — Cybertruck, получивший упрощенный вариант, однако, в отличие от шестиместного Model Y, электропикап вряд ли появится в Великобритании.

Внутреннее устройство новой модели пока официально не рассекречено, но ожидается, что салон будет рассчитан на двух пассажиров спереди, двух на среднем ряду и еще двух на третьем ряду сидений. Для тех, кому требуется еще больше мест, Tesla Model X по-прежнему предлагается в семиместном исполнении и доступен через сервис Auto Express Buy A Car по цене от 20 000 фунтов стерлингов.

В сравнении со стандартной версией Model Y, длина новой модификации увеличена на 177 мм и составляет 4 792 мм, причем 150 мм приходится на удлиненную колесную базу. Высота автомобиля также выросла — с 1 624 мм до 1 668 мм.

Одобрение для австралийского рынка сопровождается официальными изображениями, которые демонстрируют отсутствие внешних отличий от патентных снимков, опубликованных ранее в Китае. Среди обновлений — новый дизайн 19-дюймовых колесных дисков, свежий спойлер на крышке багажника и появление золотого варианта окраски. Крышка багажника выполнена по индивидуальному заказу, что позволяет увеличить пространство для головы пассажиров третьего ряда.

Согласно китайским патентным данным, шести-местная версия Model Y будет оснащаться двухмоторной силовой установкой мощностью 455 л.с., что превосходит 375 л.с. у полноприводной версии, представленной в Великобритании. Впрочем, удлинённое шасси увеличивает массу автомобиля: 2 088 кг против 1 997 кг у стандартной модели.