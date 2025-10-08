Главная Новости Новая Tesla Model 3 Standard выходит на рынок: популярный электромобиль «получил значительное снижение цены»
Tesla представила новую более доступную комплектацию Model 3 Standard в США с запасом хода 321 миля и ценой от 36990 долларов — главные отличия и характеристики.
Редакция
08.10.2025, 12:42·3 мин
Фото: autoexpress

Компания Tesla расширила линейку электромобилей на рынке США, представив новую версию Model 3 Standard. Этот шаг последовал вскоре после релиза более доступной комплектации Model Y Standard, что свидетельствует о стремлении производителя сделать автомобили более доступными для широкой аудитории.

С появлением Model 3 Standard количество доступных модификаций Model 3 в США увеличилось до четырех — теперь американская линейка соответствует британскому ассортименту. Пока что Tesla не объявила о планах продаж Standard-версий Model 3 или Model Y в Великобритании, где базовой остается Rear-Wheel Drive. Согласно экспертным оценкам, компания скорее обновит или заменит эту модификацию, нежели выведет на рынок новую версию.

Цена Model 3 Standard в США составляет $36,990 (примерно £27,000), что на $5,500 дешевле, чем стоимость Model 3 Premium. Для тех, кто ищет максимально выгодное предложение на Tesla, стоит обратить внимание на подержанные Model 3, которые доступны на сервисе Auto Express Buy A Car по цене менее £13,000.

По заявлению Tesla, запас хода Model 3 Standard достигает 321 мили на одной зарядке по стандарту EPA, что практически соответствует самой доступной версии Model 3, продаваемой в Великобритании. Хотя компания традиционно не раскрывает емкость аккумулятора, специалисты считают, что новая модификация оснащена тем же «усовершенствованным аккумуляторным пакетом», который недавно получил вариант Rear-Wheel Drive.

Что касается динамики, Model 3 Standard показывает идентичные с Rear-Wheel Drive характеристики: разгон до 60 миль в час занимает 5,8 секунды, а максимальная скорость составляет 125 миль в час. Это указывает на использование того же электромотора мощностью 242 л.с., установленного на задней оси.

Главные отличия Model 3 Standard связаны с комплектацией. В сравнении с Premium-версией, базовая модификация оснащается комбинированной тканевой отделкой сидений вместо кожзаменителя, уменьшенной центральной консолью с открытым отсеком для хранения и отказом от традиционного ключа в пользу доступа через смартфон. Кроме того, автомобиль получил новые 18-дюймовые диски с аэродинамическим дизайном.

С целью снижения стоимости новинка лишилась сабвуфера, хотя семи-динамиковая аудиосистема осталась доступной. В Model 3 Standard отсутствуют FM и AM радиотюнеры, задний сенсорный экран, атмосферная подсветка салона, а регулировка руля и боковых зеркал осуществляется вручную. Также модель не укомплектована системой помощи водителю Autosteer и не оснащается активными амортизаторами.

