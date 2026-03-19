Новые камеры фиксации скорости без вспышки и дорожных разметок начали ловить больше водителей

В Лондоне готовятся к внедрению новых высокотехнологичных камер фиксации скорости, которые призваны повысить безопасность на дорогах столицы. Новое оборудование отличается тем, что не использует вспышку при обнаружении нарушителей, не требует дорожной разметки и обеспечивает более качественные снимки автомобилей, превысивших допустимую скорость.

Транспортная служба Лондона (TfL) сообщает, что нынешние камеры зависят от датчиков, встроенных в дорожное полотно, для определения скорости транспортных средств. В то время как новые устройства оснащены передовой радиолокационной системой 4D-имиджинга и 4K-камерой, что делает их более точными и эффективными при выявлении нарушений.

Еще одной особенностью новых камер является их способность контролировать движение на пяти полосах в обоих направлениях. Для сравнения, старые модели могли следить за тремя полосами только в одну сторону.

В течение ближайших недель планируется установка новых камер на десяти участках столицы. В их число входят районы Haringey, Tower Hamlets, Havering, Croydon, Hammersmith and Fulham, Brent, Hackney, Ealing и Sutton. Места выбраны исходя из анализа рисков и соответствия техническим требованиям, а все они расположены на дорогах с ограничением скорости 20 или 30 миль в час.

По данным TfL, превышение скорости стало одним из факторов примерно половины всех смертельных ДТП в Лондоне в 2024 году. Кроме того, новая статистика Министерства внутренних дел Великобритании показывает, что в том же году более 2,5 миллиона граждан по всей стране были зафиксированы камерами за превышение скорости — это максимальный показатель с 2011 года.