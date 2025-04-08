Новый Smart #5 Brabus с абсолютно безудержной мощностью в 637 лошадиных сил

Несколько недель спустя после того, как Smart раскрыл все факты и цифры о своем крупнейшем автомобиле, были сняты покрывала с модели Smart #5 Brabus - самой быстрой и мощной модели бренда на сегодняшний день. Основанный на той же платформе и архитектуре 800 В, он повышает стандарты модели #5 до 11.

Smart #5 Brabus использует идентичный аккумулятор емкостью 100 кВтч (94 кВтч используемых), как и модель #5 Premium, но он связан с улучшенной двойной силовой установкой, производящей в совокупности 637 л.с. Несмотря на вес около 2,4 тонн, этого достаточно для разгона среднеразмерного внедорожника с нуля до 100 км/ч за 3,8 секунды. Его максимальная скорость ограничена 209 км/ч.

В официальной документации Smart не дает подробностей о каких-либо изменениях в шасси или каком-либо конкретном оборудовании для улучшения производительности, но, осматривая автомобиль, глава департамента по продуктам Smart Europe, Сюань-Чжэн Го, рассказал нам, что у модели #5 Brabus есть "уникальная настройка подвески". Он также сообщил нам, что бизнес Brabus был "вовлечен в разработку" с самого начала, вероятно, чтобы обеспечить, что вождение соответствует спортивному внешнему виду.

Фото: autoexpress

Тем не менее, Brabus не представляет собой огромный визуальный переворот по сравнению со стандартной моделью #5. Арки не были расширены, но новые бамперы и пороги придают модели вершины линейки производительности немного больше присутствия, дополняемые комплектом из 21-дюймовых моноблочных легкосплавных колес и красными суппортами тормозов. Фактически, красные акценты присутствуют повсюду, включая на крыше и зеркальных колпаках, а также уникальные красные значки, скрытые повсюду.