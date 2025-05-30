Skoda Enyaq SportLine 85 с одним двигателем проходит дистанцию на 356 миль

Skoda расширила линейку Enyaq, добавив вариант с одним электродвигателем в комплектацию SportLine, цены на которую начинаются от £47 260.

Новинка Enyaq SportLine 85 будет доступна для заказа с 12 июня и также предлагается в кузове Coupé, что увеличивает цену до £49 160. Однако одномоторный SportLine 85 оказывается дешевле на £1 500, чем двумоторный SportLine 85x.

В одномоторной версии установлен тот же аккумулятор на 77 кВтч, что привело к увеличению запаса хода. Хотя новинка не может сравниться с обычной версией Enyaq Edition 85 по запасу хода – 359 миль и 365 миль для SUV и Coupé соответственно, SportLine 85 преодолевает большее расстояние, чем 85x, – 354 мили для SUV и 356 миль для элегантного купе.

Фото: autoexpress

Энергию мотору Enyaq SportLine 85 по-прежнему обеспечивает тот же электрический двигатель, что и в других моделях с одним электродвигателем – заднерасположенный агрегат мощностью 282 л.с. и крутящим моментом 545 Нм (общая мощность такая же, как у двумоторной версии). SportLine 85 разгоняется с 0 до 60 миль в час за 6,5 секунды, что абсолютно совпадает со временем двумоторной версии, а также с одинаковой максимальной скоростью 111 миль в час.

Скорость зарядки остается такой же, как и у других Enyaq с аккумулятором на 77 кВтч: скорость зарядки 135 кВт обеспечивает заполнение заряда от 10 до 80 процентов за примерно 28 минут.

Несмотря на экономию за счет отсутствия второго двигателя, SportLine 85 получает то же оснащение в стандартной комплектации. Включая 20-дюймовые легкосплавные диски, передние и задние бамперы SportLine и глянцевые черные акценты экстерьера. Также установлена спортивная подвеска, которая понижает Enyaq на 15 мм спереди и на 10 мм сзади, плюс 'прогрессивное динамическое управление', заимствованное из верхней комплектации vRS.

В салоне вы найдете информационно-развлекательный комплекс с проекцией на лобовое стекло, спортивные передние сиденья, спортивное рулевое колесо и улучшенную аудиосистему от партнера Skoda по звуку – Canton.