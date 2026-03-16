Раскрыты новые детали Rivian R2: характеристики для Великобритании, запас хода и цены конкурента Tesla Model Y

Компания Rivian объявила цены, технические характеристики и показатели запаса хода для своего нового электрокроссовера Rivian R2 — спустя два года после презентации этой модели. Ожидается, что автомобиль появится на европейском рынке, включая Великобританию.

Rivian — стартап из Калифорнии, который стал известен благодаря созданию первого в мире электрического пикапа R1T. В прошлом году концерн Volkswagen заявил о намерении вложить в компанию 5,8 миллиарда долларов, чтобы получить доступ к её передовым технологиям. Основные ценности Rivian — это устойчивое развитие, технологичность, а также ориентированность на приключения и возможности для бездорожья.

Rivian R2 станет первой моделью бренда, официально представленной на европейском рынке. Здесь ей предстоит конкурировать, в том числе, с популярным Tesla Model Y и другими заметными электромобилями. На европейском континенте новинку ожидают в 2027 году, а в Великобритании — годом позже, в 2028-м.

Пока европейские потребители ждут выхода Rivian R2, компания уже раскрыла цены для США: базовая версия будет стоить от 45 000 долларов (менее 34 000 фунтов стерлингов по текущему курсу). В модельной линейке заявлены три комплектации — Standard, Premium и Performance, что почти полностью повторяет стратегию основного конкурента, Model Y.

Первой на американский рынок выйдет версия R2 Performance. Её стоимость составит 57 999 долларов (примерно 43 600 фунтов стерлингов). Этот вариант рассчитан как на городские поездки, так и на бездорожье: два электромотора обеспечивают полный привод, мощность в 647 л.с. и крутящий момент 826 Нм. Разгон до 60 миль в час — всего за 3,6 секунды. Кроме того, автомобиль способен буксировать прицеп массой до 4 400 фунтов (почти 2 000 кг) и оснащён режимами движения для ралли, мягкого песка, бездорожья и снега.