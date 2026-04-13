Главная Новости Новый Renault Megane E-Tech замечен с серьёзными изменениями в дизайне и батарее
Обновленный Renault Megane E-Tech получит новые батареи, увеличенный запас хода и современный интерьер для успешной конкуренции с VW ID.3 и Nissan Leaf.
Редакция
13.04.2026, 16:42·2 мин
Фото: autoexpress

Первые тестовые экземпляры обновленного Renault Megane E-Tech были замечены на дорогах во время испытаний. Как сообщалось ранее в феврале, этот рестайлинг станет ключевым этапом для модели, позволяя ей сохранить конкурентоспособность среди новых участников рынка. Изменения не ограничатся лишь новыми фарами и цветовой палитрой.

Ожидается, что модернизация коснется большинства аспектов электрического семейного хэтчбека-кроссовера Renault. Среди основных нововведений — новые аккумуляторы, увеличенный запас хода, усовершенствованные технологии в салоне и более выразительный внешний облик.

Руководитель по разработке продукции Renault Бруно Ванель отметил: «В этом году Megane ждет серьезная эволюция. Megane занимает важное место в нашей линейке: это наш единственный низкий хэтчбек C-сегмента».

С выходом обновленного Megane E-Tech конкуренция на рынке усилится. Среди основных соперников — Volkswagen ID.3 Neo, Cupra Born, а также новый Nissan Leaf, который совсем скоро поступит в продажу в Великобритании.

Что скрывает камуфляж?

Судя по первым появившимся снимкам, сильно менять пропорции кузова инженеры не планируют, однако передняя часть автомобиля претерпит заметные изменения. На тестовом прототипе отчетливо виден новый капот с прямой линией по всей ширине, что, по всей видимости, предполагает более низкое расположение фирменного ромбовидного шильдика на носу автомобиля.

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация