Предстоящий запуск нового Renault Clio: и это не электромобиль

Новая версия Renault Clio продолжает находиться в центре внимания - мы снова поймали тестирование предстоящей новой модели, поскольку разработка набирает обороты перед ожидаемым представлением позже в этом году.

Супермини является заявлением о намерениях и приверженности его производителя к сегменту внутреннего сгорания. Этот сегмент рынка супермини в последние годы получил серьезные удары, с Ford Fiesta в качестве наиболее заметной жертвы. В то время как текущий Clio доступен в чистом бензиновом исполнении TCe, от новой модели ожидается переход исключительно к гибридному формату, чтобы конкурировать с MG3, гибридным Toyota Yaris и долговременным соперником Clio, Vauxhall Corsa, который недавно получил гибридную силовую установку впервые.

Ранее бывший главный технолог Renault (теперь советник генерального директора), Жиль Ле Борн, рассказал Auto Express: "Мы работаем, как мы говорим, над следующим поколением Clio. Тот автомобиль будет иметь некоторые двигатели внутреннего сгорания, потому что он поступит в продажу до 2030 года."

Несмотря на предыдущие намеки на то, что платформы CMF-B и CMF-BEV достаточно тесно связаны, чтобы поддерживать как бензиновые, так и электрические силовые установки, сейчас понятно, что Renault собирается продвигаться вперед с планом предложения отдельных моделей с двигателями внутреннего сгорания и электротранспорта, что поможет создать четкую разницу между электрическим 5 и его бензиновой альтернативой Clio.