Пойман во время тестирования новый гибрид Lamborghini Urus Performante верхнего уровня

Ламборгини Urus получил обновление в прошлом году, когда была представлена гибридная версия SE, и теперь мы видим, что к линейке готовится новая модель - возможно, это будет гибридная версия, заменившая ориентированную на высокую производительность модель Performante.

Новый Urus, нацеленный на конкуренцию с самыми быстрыми внедорожниками на рынке, такими как Aston Martin DBX707 с максимальной скоростью 193 миль в час и Ferrari Purosangue с двигателем V12, получил аэродинамические обновления, намекающие на возможное улучшение силовой установки. Передняя часть выглядит так же, как у SE, с новыми фарами и обновленной формой бампера. Мы видим дополнительный спойлер внизу и воздухозаборники, видимо, были стилизованы по-новому, но не наблюдается решетчатого капота, как у Performante.

Боковая часть выглядит неизменной по сравнению с SE, с таким же массивным тормозным оборудованием с десятью поршнями, устанавливающимися над сверлованными дисками диаметром 440 мм спереди. Сзади добавился задний спойлер, похожий на тот, что был у Performante, и, возможно, переделанный задний бампер. Не стоит ожидать появления модели, ориентированной на трек, с облегченным салоном – решетку безопасности и спортивные сиденья можно не учитывать, так как они установлены в автомобиле исключительно для целей разработки.

Фото: autoexpress

Мы ожидаем, что это будет более мощная версия Urus SE, но точно неизвестно, какая мощность будет у этой модели. Urus SE оснащен 4-литровым твин-турбированным V8, как и предыдущая версия Urus, но теперь с гибридной системой, общая мощность которой составляет 788 л.с. Предыдущий Performante с твин-турбо V8 развивал 657 л.с., что было на 16 л.с. больше, чем у оригинальной версии Urus, но не больше, чем у версии S, на которой он основан. Электрические предупреждающие наклейки на камуфляже нового автомобиля, по крайней мере, указывают на то, что силовая установка будет электрифицирована.

Однозначно известно, что эту еще спортивную модель цена будет выше, чем у текущего Urus SE, который стартует от £205 000. Предыдущий Performante стоил примерно на £20 000 больше, чем Urus S, поэтому новая версия может подняться как минимум до отметки в £225 000 при выходе на рынок, возможно, в начале 2026 года.