Новый Range Rover Sport Twenty Edition: комплектация SV и гибридная силовая установка

Land Rover отмечает 20-летие успешного серийного производства модели Range Rover Sport выпуском особой версии внедорожника с уникальными сочетаниями опций и цветов. К юбилейной серии присоединяется еще одна новинка в линейке — Range Rover Sport Battersea.

Самой яркой премьерой стал лимитированный Range Rover Sport Twenty Edition, который совмещает эксклюзивное оснащение версии SV с современной гибридной силовой установкой plug-in.

Главная отличительная черта Twenty Edition — специальная окраска кузова Sanguillo Orange, разработанная для этой серии и вдохновленная концептом Range Stormer, предшественником серийного Range Rover Sport. Внедорожник комплектуется черными 23-дюймовыми колесами; по желанию они могут быть выполнены в цвете Sparkle Silver. Для тех, кто предпочитает более сдержанные оттенки, доступны варианты Santorini Black и Ostuni White.

В интерьере используется отделка из черной кожи Windsor, которой покрыты спортивные ведерные сиденья с карбоновыми спинками, ранее предлагавшиеся только для SV. Потолок обшит черной замшей, а элементы отделки сидений и панели приборов выполнены из матового кованого карбона.

В качестве силовой установки для специальной версии используется только гибрид P550e, объединяющий рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель, электромотор и аккумулятор емкостью 38,2 кВт·ч. Совокупная мощность составляет 542 л.с., на одном электричестве модель способна преодолеть до 71 мили. Начальная стоимость составляет £115,790 — немного выше, чем у стандартной версии P550e Autobiography, на базе которой создан лимитированный внедорожник.

Range Rover Sport Battersea представляет собой одну из моделей серии London Editions и отличается менее радикальными изменениями. Эта версия получила черную крышу, темные элементы внешнего декора и стандартные 22-дюймовые кованые колеса, а также уникальные шильдики Battersea снаружи и на декоративных вставках в салоне. Начальная цена Battersea составляет £88,670, а для модели предлагается широкий выбор силовых агрегатов.

Range Rover Sport по праву считается одним из самых успешных британских автомобилей на мировом рынке. Более компактная, но не менее роскошная альтернатива флагману расширила аудиторию марки по всему земному шару. К 20-летнему юбилею производитель подчеркивает важность этой модели, отмечая ее вклад в историю бренда.