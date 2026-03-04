Новый Range Rover Sport SV Ultimate отдает дань уважения первому SVR

Компания Land Rover представила новую специальную версию своего флагманского внедорожника — Range Rover Sport SV Ultimate. Новинка доступна исключительно на рынке Великобритании и стартует по цене от £145 995. Как отмечает производитель, каждая из 500 выпущенных машин объединяет в себе “сфокусированную производительность, минималистичный дизайн и особую редкость”.

Эксклюзивность автомобиля подчеркивается и его палитрой лаков. Для Range Rover Sport SV Ultimate предложены особые оттенки “SV Ultra Metallic”, в том числе Velocity Blue Gloss, который ранее был доступен лишь для оригинального Range Rover Sport SVR и ранее не встречался у версии SV. Также клиентам доступны цвета Obsidian Black Satin и Ethereal Frost Satin.

Примечательно, что стоимость Ultimate Edition оказалась ниже, чем у Range Rover Sport SV Black и Range Rover Sport SV Carbon, что ставит под сомнение статус самой эксклюзивной модели в линейке SV, как заявляет Land Rover. Все автомобили серии оснащаются контрастной черной крышей с панорамным люком, тормозами Brembo, специально разработанными для версии SV, и 23-дюймовыми коваными дисками тёмно-серого или чёрного цвета. Интерьер отделан перфорированной кожей Windsor в комбинации оттенков Light Cloud и Ebony.

Под капотом Range Rover Sport SV Ultimate — уже знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 626 л.с. и 750 Н·м крутящего момента. Подвеска 6D Dynamics, позаимствованная у Defender Octa, обеспечивает практически полное отсутствие крена и клевка, что способствует уверенной управляемости, торможению и разгону.

Производитель сообщает, что каждый Range Rover Sport SV Ultimate будет передаваться владельцу лично в студии Range Rover в Солихалле. Дополнительно для клиентов предусмотрен эксклюзивный опыт на треке. Модель уже доступна для заказа — желающие могут связаться с ближайшим дилером Land Rover для получения подробностей.