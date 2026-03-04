Главная Новости Новый Range Rover Sport SV Ultimate отдает дань уважения первому SVR
Новости

Новый Range Rover Sport SV Ultimate отдает дань уважения первому SVR

Range Rover Sport SV Ultimate представлен в Великобритании ограниченной серией в 500 экземпляров с уникальными цветами кузова и 4,4-литровым V8.
РедакцияР
04.03.2026, 03:22·2 мин
Фото: autoexpress

Компания Land Rover представила новую специальную версию своего флагманского внедорожника — Range Rover Sport SV Ultimate. Новинка доступна исключительно на рынке Великобритании и стартует по цене от £145 995. Как отмечает производитель, каждая из 500 выпущенных машин объединяет в себе “сфокусированную производительность, минималистичный дизайн и особую редкость”.

Эксклюзивность автомобиля подчеркивается и его палитрой лаков. Для Range Rover Sport SV Ultimate предложены особые оттенки “SV Ultra Metallic”, в том числе Velocity Blue Gloss, который ранее был доступен лишь для оригинального Range Rover Sport SVR и ранее не встречался у версии SV. Также клиентам доступны цвета Obsidian Black Satin и Ethereal Frost Satin.

Примечательно, что стоимость Ultimate Edition оказалась ниже, чем у Range Rover Sport SV Black и Range Rover Sport SV Carbon, что ставит под сомнение статус самой эксклюзивной модели в линейке SV, как заявляет Land Rover. Все автомобили серии оснащаются контрастной черной крышей с панорамным люком, тормозами Brembo, специально разработанными для версии SV, и 23-дюймовыми коваными дисками тёмно-серого или чёрного цвета. Интерьер отделан перфорированной кожей Windsor в комбинации оттенков Light Cloud и Ebony.

Под капотом Range Rover Sport SV Ultimate — уже знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 626 л.с. и 750 Н·м крутящего момента. Подвеска 6D Dynamics, позаимствованная у Defender Octa, обеспечивает практически полное отсутствие крена и клевка, что способствует уверенной управляемости, торможению и разгону.

Производитель сообщает, что каждый Range Rover Sport SV Ultimate будет передаваться владельцу лично в студии Range Rover в Солихалле. Дополнительно для клиентов предусмотрен эксклюзивный опыт на треке. Модель уже доступна для заказа — желающие могут связаться с ближайшим дилером Land Rover для получения подробностей.

