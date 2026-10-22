Новый электрический Range Rover Sport: версия EV450 может стоить менее 100 тысяч фунтов стерлингов

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Range Rover Sport получил электрическую силовую установку. Новый электрический внедорожник способен проехать до 374 миль на одной зарядке, а его динамические характеристики сопоставимы с флагманскими версиями с двигателем V8.

Версия EV550 уже доступна для заказа по цене чуть менее £110,000. Поставки начнутся в начале 2027 года. Jaguar Land Rover отмечает, что ранее представленная для международных рынков модификация EV450 «may» появиться и в Великобритании. Цены на эту версию уже опубликованы на одной из ведущих платформ с автомобильными данными.

Появление EV450 снизило бы начальную стоимость владения Range Rover Sport Electric ниже £100,000. При этом уменьшение мощности почти не повлияет на запас хода.

Электрический Range Rover пришлось ждать несколько лет, однако теперь одновременно дебютируют сразу две модели: флагманский Range Rover Electric с нулевым уровнем выбросов и Range Rover Sport. Они используют одинаковую техническую основу — батарею с напряжением 800-volt и полезной ёмкостью 118.5kWh, два Electric Drive Units (EDUs) и усовершенствованную систему терморегулирования. При этом Range Rover Sport получил более спортивные настройки пневматической подвески и передачи крутящего момента, что должно подчеркнуть его особый характер.

“Range Rover Sport should be our most dynamic, sporty [SUV],” said the brand’s global managing director Martin Limpert. “We are moving it further apart from Range Rover Electric in dynamics, acoustics and feel.”

Силовые установки и динамика

Пиковый крутящий момент Range Rover Sport EV550 Electric достигает 850Nm — на 100Nm больше, чем у 4.4-litre V8 SV. Кроме того, конструкция внедорожника стала жёстче, а центр тяжести опустился благодаря массивной батарее, размещённой между колёсами.