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Новый Porsche 911 Spirit 70 возвращает вас в психоделические 70-е с футуристичным интерьером

Porsche представила новую модель Heritage Design 911 Spirit 70: конвертбл с ярким дизайном и ограниченным тиражом. Цена от £187,700, всего 1,500 единиц. В продаже уже во всех рынках. Ретро-стиль, уникальный цвет Olive Neo и многое другое.
РедакцияР
Редакция
23.04.2025, 07:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Новый специальный выпуск Porsche 911 Spirit 70 был представлен компанией Porsche. Автомобиль является ярко окрашенным кабриолетом ограниченной серии с множеством уникальных дизайнерских элементов. Стоимость модели в Великобритании начинается от 187 700 фунтов и ограничена выпуском всего 1500 единиц по всему миру. Продажи открыты немедленно во всех рынках.

Основанный на текущем 911 Carrera GTS Cabriolet поколения 992.2, Porsche 911 Spirit 70 имеет множество уникальных дизайнерских элементов, которые не просто черпают из огромного ассортимента отдела Exclusive Porsche, но расширяют его еще более ярким спектром цветов и отделкой.

Одним из уникальных элементов нового Spirit 70 является специальный оттенок зеленого цвета под названием Olive Neo, который представлен вместе с рядом других цветов, вдохновленных ретро, в рамках полной эксклюзивной палитры Porsche. Все они сочетаются с новыми элементами стиля Bronzite в носовой части и на колесах. Тем временем окружность ветрового стекла черная – впервые для любого 911 Cabriolet поколения 992.

Фото: autoexpress

Помимо краски, на автомобиле также присутствует уникальный пакет из трех полос, который отражается на черной тканевой крыше, а на носовой части присутствует выразительная графика '911' в соответствии с полосами. Эти элементы сочетаются с типичными полосами 'Porsche' вдоль порогов боковой части кузова и круглым шильдиком, установленным на двери. Все наклейки выполнены в матово-черном цвете.

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