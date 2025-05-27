Новый Porsche 718 Boxster EV будет с двигателем в центре (в некотором роде)

Компания Porsche подтвердила, что ее грядущий полностью электрический преемник спортивных автомобилей 718 Boxster и Cayman будет использовать уникальную упакованную среднемоторную архитектуру аккумуляторов, позволяющую фирме воссоздать эффект низкорасположенного двухместного автомобиля, а также максимизировать запас хода и минимизировать вес.

Говоря с журналом Auto Express, глава отдела систем безопасности Porsche, доктор Саймон Маурер, сказал: «Хорошо известно, что мы делаем электрический спортивный автомобиль и для этого подвесной аккумулятор будет невозможен - не только из-за центра тяжести, но и из-за размеров».

Исходя из этого, электрический 718, который будет предлагаться в кузове купе Cayman и кабриолете Boxster, вместо этого примет такую же среднемоторную упакованную аранжировку аккумуляторов, как и в концепте Mission R 2021 года. Это позволит электрическому спортивному автомобилю Porsche иметь аналогичное распределение веса, как у традиционной модели спортивного автомобиля с ДВС, и обеспечит гораздо более низкую позицию вождения, чем в случае с Taycan.

Porsche не первая, кто экспериментирует с уникальными конфигурациями аккумуляторов; например, Maserati Gran Turismo Folgore располагает свои ячейки в форме «Т», чтобы водитель и пассажир могли сидеть по обе стороны, что, как ожидается, также будет воплощено в грядущем электрическом Mazda MX-5.