Новый Polestar 2 откажется от внешности SUV и "примет свою спортивную натуру седана"

Компания Polestar готовит масштабное обновление модели Polestar 2, которая выйдет в 2027 году в виде более спортивного седана с новым фирменным стилем и улучшенными динамическими характеристиками.

Будущий Polestar 2 станет первым автомобилем марки, который получит полноценную замену, а также откроет новую страницу в истории бренда. Именно с этой модели начнут свою работу новый генеральный директор Michael Lohscheller и главный дизайнер Philipp Römers.

В Polestar отмечают, что при создании преемника будет соблюден баланс между сохранением традиций и внедрением инноваций. По словам Lohscheller, ранее возглавлявшего Opel-Vauxhall, актуальная версия Polestar 2 пользуется высокой популярностью — уже более 180 000 автомобилей этой модели эксплуатируются по всему миру. Руководитель подчеркивает: «Революционных изменений не планируется. Главная задача — удержать существующих клиентов, при этом мы, безусловно, работаем над усовершенствованием батарей и увеличением запаса хода».

Несмотря на преемственность, новая версия Polestar 2 будет заметно отличаться от предшественника. За обновление экстерьера отвечает приглашённый из Volkswagen Group дизайнер Philipp Römers, в портфолио которого такие проекты, как Audi e-tron GT и Volkswagen Golf седьмого поколения.

В интервью Auto Express Römers отметил, что силуэт обновлённого Polestar 2 будет значительно переработан. Сейчас модель напоминает приподнятый фастбэк с элементами SUV-дизайна, но в будущем эти черты будут смягчены. На вопрос о возможном снижении дорожного просвета Рёмес подчеркнул: «Новый дизайн и эволюция, которую мы реализуем, приведут к некоторым изменениям. Но даже текущая версия — это достойный автомобиль, как вы знаете».