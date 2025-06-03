Новые Peugeot 208 и 2008 GT Premium получили отделку из алькантары, дополнительные технологии и увеличенную дальность пробега на электричестве

В следующем году на рынок выйдет новый Peugeot 208, но французская компания все еще стремится сохранить конкурентоспособность текущей модели - добавляя новую версию GT Premium и увеличивая диапазон полностью электрической E-208 до максимума в 268 миль.

Новая отделка GT Premium также предлагается в кроссовере-собрате 208 - 2008, представляя самую роскошную и лучшую комплектацию в линейке. 208 GT Premium уже доступен для заказа по цене от £28,295 с 1,2-литровым бензиновым двигателем PureTech, от £30,100 в варианте Hybrid и от £34,000 для E-208. 2008 GT Premium стоит £35,095 с 128-сильным бензиновым двигателем PureTech, £35,870 в гибридной версии и £39,310 для электрической E-2008.

GT Premium, занимающий место выше существующей модели GT, добавляет обивку салона Alcantara Iconium, обогреваемые передние сиденья и функцию массажа для водителя. Дополнительно Peugeot предлагает пакет помощи водителю plus, который включает адаптивный круиз-контроль с функцией стоп-энд-го и активный ассистент поддержания полосы.

Фото: autoexpress

Снаружи 208 GT Premium укомплектован 17-дюймовыми легкосплавными колесами с алмазной отделкой (2008 получает 18-дюймовые колеса), дневными ходовыми огнями в форме трех когтей и алюминиевыми порогами с надписью Peugeot.

И E-208, и E-2008 GT Premium комплектуются тепловым насосом стандартно, который не только снижает энергопотребление в холодные месяцы, но также увеличил дальность хода E-208 на 14 миль до 268 миль - превзойдя новый Vauxhall Corsa Electric Long Range со своим максимумом в 266 миль. 7-кВт и опциональные 11-кВт встроенные зарядные устройства теперь обладают возможностью двусторонней передачи энергии как на моделях E-208, так и на E-2008 GT Premium.

208 Hybrid предлагается в двух версиях: новая 109-сильная версия заменяет старую модель мощностью 99 л.с., а 144-сильный Hybrid 145 заменяет Hybrid 134. Последний появился на продуктах Stellantis в этом году и в 208 разгоняется до 100 км/ч за 8,1 секунды, обещая эффективность до 65 миль на галлон. 2008 Hybrid доступен только с более мощным из двух двигателей.