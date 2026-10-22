Новый Omoda X — внедорожник, созданный под влиянием Lamborghini

Стремясь повторить успех родственного бренда Jaecoo, Omoda намерена привлечь покупателей, которым нужен более «внедорожный» кроссовер. Для этого компания представила полностью новую модель X.

Премьера Omoda X состоялась на Международном саммите пользователей материнской компании Chery в Ухуе, Китай. Автомобиль демонстрирует совершенно новый для китайского бренда язык дизайна, вдохновлённый эстетикой франшиз в стиле ‘mecha’, таких как Transformers и Gundam.

В отличие от остальных моделей Omoda, для которых характерны острые и обтекаемые передние части, X получил более массивный дизайн. Автомобиль отличается тупой передней частью, расширенными пластиковыми накладками на колёсных арках и кузовными панелями с угловатыми линиями. Задние фонари в форме молний намекают на электрифицированную силовую установку Omoda X. Сатиновое покрытие кузова выполнено с использованием специального самовосстанавливающегося покрытия ‘Progloss Plus’, призванного защищать автомобиль от царапин при движении за пределами обычных дорог. На некоторых рынках вместе с Omoda X также будут продаваться специальные дизайнерские аксессуары ‘Ultra’, в том числе призванные сделать автомобиль ещё более подготовленным к приключениям.

Футуристическая интерпретация внедорожного стиля не ограничивается внешним видом. По данным Omoda, благодаря серьёзно настроенной подвеске дорожный просвет X достигает 200mm — примерно столько же, сколько у Toyota RAV4. Максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 700mm, что на 100mm больше показателя Range Rover Evoque. Роботизированные на вид легкосплавные колёса обуты в полноценные внедорожные шины.

Владельцы автодомов и те, кому требуется буксировка, оценят тяговую способность Omoda X, составляющую 1,700kg. Это на 200kg больше, чем у Dacia Bigster. При этом багажник на крыше автомобиля способен выдержать до 75kg груза.