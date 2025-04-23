Новый гибридный внедорожник Omoda 7 SHS с дальностью хода 1200 км нацелен на конкуренцию с Toyota RAV4

Новый Omoda 7 SHS (Super Hybrid System) готовится к появлению в автосалонах Великобритании в августе, при этом плагин-гибридный среднеразмерный внедорожник намерен конкурировать с лидерами продаж, такими как Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sportage.

Как следует из названия, Omoda 7 длиной 4,6 метра займет промежуточное положение между Omoda 5 – альтернативой бюджетного сегмента китайского бренда к Nissan Qashqai – и флагманом Omoda 9, который также появится в ближайшее время, и будет представлен скорее как конкурент Kia Sorento или Hyundai Santa Fe.

Как и его «соратники», Omoda 7 имеет характерную, очень сложную решетку радиатора, которую ограничивают относительно небольшие и острые фары. Переходя к боковой части, мы видим врезные дверные ручки и то, что линия крыши плавно опускается к задней части, что придает автомобилю более спортивный профиль.

Мы еще не видели салон Omoda 7, но, по-видимому, он оснащен центральным сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма, который может скользить по приборной панели, чтобы передний пассажир мог получить лучшее обзор. Тем временем, окружающая звуковая система '12+2 динамика' с 'настройкой на миллион уровней' обещает предложить звук, сравнимый с концертным залом, а также в автомобиле предусмотрена активная система шумоподавления.

Фото: autoexpress

Omoda 7 оснащен такой же гибридной силовой установкой – или Super Hybrid System, как предпочитает называть его бренд – как и такой же по размеру внедорожник Jaecoo 7, который появился ранее в этом году. Она разработана так, чтобы никогда не допускать полного разряда литий-ионного аккумулятора автомобиля, чтобы максимально использовать возможности чисто электрического привода.

Естественно, это достигается за счет использования 1,5-литрового турбированного бензинового двигателя для генерации энергии, и другим преимуществом является запас хода 745 миль (1 200 км) на одном баке бензина и полностью заряженном аккумуляторе. Общая мощность для PHEV составляет 335 л.с., однако это единственные подтвержденные технические детали на данный момент.

Что касается цены, поскольку Jaecoo 7 SHS в настоящее время доступен от немного более £35 000, и он будет представлен как более премиальная из двух тесно связанных машин. Мы ожидаем, следовательно, что Omoda 7 SHS будет стоить около £32 000. Для сравнения, плагин-гибридные версии Tucson и Sportage обе стоят от примерно £40 000, в то время как RAV4 PHEV теперь начинается от более чем £44 000.