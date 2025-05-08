Новый Nissan Micra замечен во время испытаний, когда электрический супермини готовится к борьбе с Renault 5.

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Ниссан Micra - король возвращения в этом году, и мы заметили его тестирование на дорогах впервые. Оригинально выпущенный в 1982 году, пятого поколения Micra покинул новые автосалоны в 2023 году, но возвращается в форме полностью электрической модели к 2025 году.

Ниссан дал нам несколько предварительных изображений нового Micra и даже показал дизайн передней части в марте, где он стоял рядом с совершенно новым Leaf и силуэтом следующего поколения Juke, который, подобно новому Micra, перейдет на электрическую энергию.

Эти снимки - первый раз, когда мы заметили новый супермини на дороге, и несмотря на камуфляж, они подтверждают множество деталей дизайна, а также общие пропорции конкурентов Citroen e-C3 и Fiat Panda за несколько месяцев до его запуска в конце этого года.

Каким будет новый Nissan Micra?

Ниссан Micra может стоять на той же платформе и использовать ту же кузовную часть, что и его собрат Renault 5, но Ниссан не просто наклеил на нее свой значок и считает это завершенным делом. Новый дизайн передней части имеет остроугольный нос и большие круглые дневные ходовые огни, напоминающие те, что были у изогнутого Micra Mk3, выпущенного в начале 2000-х годов.

Новый Micra также получил другой передний бампер и дизайн легкосплавных колес, а также выпуклую линию плеча, простирающуюся от передних крыльев до задних дверей, и другие арки колес по сравнению с Renault 5. Однако некоторые детали, такие как квадратный задний конец и ручки дверей, спрятанные в C-образном столбике, очевидно, заимствованы у Renault.

Фото: autoexpress

Вице-президент по дизайну для Европы в Ниссане, Мэтью Уивер, рассказал Auto Express о планах по Micra в эксклюзивном интервью в 2024 году: "Renault 5 - отличная машина, и она дала нам отличную базу. Затем нам просто нужно было добавить нашу ДНК, и это, вероятно, было вызовом [при разработке Micra].