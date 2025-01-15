Новый Nissan Micra EV: свежие подробности и эксклюзивное изображение модели Renault 5

Сейчас Renault 5 привлекает много внимания, только что завоевав звание "Европейский автомобиль года" и, наконец, поступив в продажу в Великобритании. Тем не менее, Nissan любезно напомнила нам, что работает над моделью-сестрой, почти наверняка вернувшей знакомое название Micra.

Ожидается, что полностью новый Nissan Micra будет представлен позже в этом году и станет одной из пяти чисто электрических моделей, которые планирует запустить бренд в Европе к 2026 году, среди других - следующее поколение Leaf и Juke.

Когда Micra появится на рынке, он столкнется с острой конкуренцией, в том числе с его ретро-вдохновленным французским кузеном и более спортивным Alpine A290. Другие небольшие электрические конкуренты включают в себя Vauxhall Corsa Electric и Peugeot E-208 - новые версии которых появятся в 2026 году - а также Volkswagen ID.2 и Cupra Raval, два из самых ожидаемых автомобилей, которые будут представлены в этом году.

В то время как Nissan и Honda находятся в переговорах о возможном слиянии, Micra все равно будет производиться специализированной компанией Renault Group по производству электромобилей Ampere на своем заводе в Дуаи, Франция. Он также будет использовать платформу AmpR Small и, вероятно, будет предлагаться с тем же выбором силовых установок, что и Renault 5.

Какой запас хода будет у Nissan Micra?

Новый Nissan Micra должен обеспечить такие же показатели запаса хода и производительности, как Renault 5, который предлагается с выбором из двух силовых установок. Первая использует батарею "Город" емкостью 40 кВт-ч, обеспечивающую официальный запас хода до 193 миль и 118 л.с. электромотор для привода передних колес. Разгон до 100 км/ч занимает девять секунд с этой конкретной настройкой.