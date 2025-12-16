В Сандерленде началось производство нового электромобиля Nissan Leaf

На заводе Nissan в Сандерленде началось полномасштабное производство нового электромобиля Nissan Leaf. Продажи автомобиля уже стартовали по цене от 32 249 фунтов стерлингов, а первые поставки клиентам ожидаются в начале 2026 года.

На старте продаж доступна только одна версия Nissan Leaf, оснащенная аккумулятором емкостью 75 кВт·ч. Этот электромобиль способен проехать до 386 миль на одной зарядке. Такой запас хода заметно превосходит аналогичные предложения конкурентов в данном ценовом сегменте, среди которых Volkswagen ID.3 и отмеченный наградами Skoda Elroq, которые в этой ценовой категории предлагают примерно 250 миль пробега.

Доступная стоимость новинки во многом обусловлена тем, что сборка осуществляется в Великобритании. Благодаря этому автомобиль отвечает требованиям экологической программы, что позволяет покупателям получить полную льготу в размере 3 750 фунтов по программе Electric Car Grant (ECG). Учитывая эти преимущества, новый электрокроссовер Nissan Leaf, по оценкам, может стать одним из самых популярных электромобилей на рынке. Это особенно актуально в свете того, что компания Nissan уже инвестировала в производство на заводе в Сандерленде более 450 миллионов фунтов, где трудятся свыше 6 000 сотрудников.

Министр бизнеса и торговли Питер Кайл отметил: “Sunderland is the beating heart of the UK’s automotive industry, and Nissan’s investment is a major commitment to the North East and a huge vote of confidence in our economy.”

Детальные характеристики и комплектации

На данный момент Nissan Leaf предлагается с одной силовой установкой, однако выбрать можно из четырех комплектаций: Engage, Engage+, Advance и Evolve. Базовая версия оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, энергосберегающим тепловым насосом и адаптивным круиз-контролем.