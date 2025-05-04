Nissan Leaf 2025: новый дизайн в стиле SUV, технологии и последние детали

В этом году стартует новый Nissan Leaf, который впервые примет форму кроссовера SUV. Представленный в концептуальной форме в марте, новый Leaf будет представлен в полной серийной версии во второй половине 2025 года.

Новый автомобиль - это третье поколение под брендом Leaf, заменяющее второе поколение, которое было выпущено с 2018 по 2024 год. Оригинальный Leaf появился в 2011 году и стал одним из первых массовых электромобилей от крупного производителя, вышедших на дороги.

Новая модель третьего поколения, вероятно, не вызовет такого же ажиотажа, как первый Leaf, но Nissan надеется, что новинка сможет увеличить свою долю на рынке современных электромобилей. За два поколения Leaf было продано более полумиллиона единиц, однако его характеристики, возможности и объемы продаж давно уступили другим электромобилям, поэтому настало время для обновления.

Дизайн нового Nissan Leaf

Последний Leaf является отличием от предыдущих моделей. Его стиль вдохновлен концепцией Nissan Chill-Out, представленной еще в 2021 году, с новым Leaf, унаследовавшим несколько ключевых элементов, таких как уникальная интерпретация характерных для бренда фар в форме бумеранга и характерный дизайн колес, хотя диаметр колес на пару дюймов меньше, чем у показанного на выставке автомобиля.