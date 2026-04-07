Новый Nissan Juke Pulse Edition: больше звука и технологий

В Великобритании официально представлена новая версия Nissan Juke Pulse Edition. Особая модификация кроссовера отличается уникальными элементами дизайна и расширенным набором технологий. Заказать автомобиль можно уже сейчас, минимальная стоимость составляет £27,865.

Главной визуальной особенностью Nissan Juke Pulse Edition стала эксклюзивная окраска кузова Ocean Deep, сочетающаяся с оригинальным графическим узором в виде звуковой волны над боковыми окнами. Крыша и корпуса зеркал окрашены в черный цвет, что подчеркивает контраст. Особого внимания заслуживают 19-дюймовые колесные диски с аэродинамическими накладками, на одной из которых присутствует вставка цвета Ocean Blue.

В интерьере автомобиля также реализованы уникальные решения. Салон отделан темно-синей синтетической кожей, которая используется для обивки сидений, панели приборов и дверей. Контрастные черные тканевые вставки на сиденьях придают интерьеру современный и футуристичный облик. Завершают оформление элементы из глянцевого черного пластика вокруг вентиляционных отверстий и на центральной консоли.

Комплектация Pulse Edition базируется на средней версии N-Connecta, но дополнительно включает в себя сиденья из синтетической кожи, атмосферную подсветку, аудиосистему Bose с 12 динамиками, камеру кругового обзора и беспроводную зарядку для смартфонов. Кроме того, стандартом стали 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы и полностью цифровая приборная панель.

Для новинки предусмотрено два варианта силовых установок. Базовая версия стоимостью £27,865 оснащается трехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем объемом 1,0 литра, развивающим 112 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Такой Juke предлагается с шестиступенчатой механической либо с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, привод осуществляется на передние колеса.

Второй вариант – гибридная установка, стоимость которой начинается от £31,395. Здесь используется четырехцилиндровый двигатель объемом 1,6 литра, а суммарная отдача системы составляет 139 л.с. и 353 Нм. Гибрид комплектуется только автоматической трансмиссией. Производитель заявляет, что такой вариант экономичнее: расход топлива снижается до 60 миль на галлон против 48,7 миль у бензиновой модификации. В обычном режиме экономия достигает 25%, а при городской езде может доходить до 40%.