У нового Mini John Cooper Works убрали механическую коробку передач, потому что веселье переоценено.

Только неделя прошла с момента презентации Mini первых моделей John Cooper Works с полностью электрическими приводами. Если вы предпочитаете оставаться верными бензиновым двигателям, то марка, принадлежащая BMW, позаботилась о вас. Представляем вам новый трехдверный хот-хэтчбек и кабриолет в настоящем стиле JCW. Обе машины сохраняют свой турбированный 2,0-литровый бензиновый двигатель, но есть некоторые изменения.

Давайте начнем с хороших новостей. Двигатель "B48" баварского происхождения теперь развивает 280 фунт-футов (380 Ньютона-метров) крутящего момента. Это значительный прирост на 44 фунт-фута (60 Ньютон-метров) по сравнению с предыдущими моделями. Дополнительной лошадиных сил вы не получите, что означает, что четырехцилиндровый двигатель по-прежнему передает 228 лошадиных сил на передний мост.

Фото: Motor1.com

Теперь к плохим новостям. Механическая коробка передач ушла в прошлое. Mini предлагала предыдущий хэтчбек JCW с тремя педалями до последнего момента, в то время как у кабриолета сцепление и педаль сцепления исчезли несколько лет назад. В моделях нового поколения механическая коробка передач ушла навсегда. Теперь вам придется ограничиться двухсцепной автоматической трансмиссией, которая позволяет вам переключаться передачи с помощью лепестков за рулем.

Трехдверный хэтчбек достигает скорости 100 км/ч за 6,1 секунды. Если вам нужна неограниченная свобода, то кабриолет справляется с этой задачей за 6,4 секунды. Хардтоп не только быстрее, но и скорее, достигая скорости 250 км/ч вместо 245 км/ч у кабриолета.

Как можно предположить, полноценные модели JCW выглядят очень похоже на меньшие модели JCW Trimmed. Их можно отличить по дополнительным воздухозаборникам спереди, где есть новые вертикальные красные полосы. Сзади у настоящих версий для скорости есть центральный выхлопной патрубок и больше тех же вертикальных отражателей, хотя красные акценты есть только на хэтчбеке.

Еще одно различие между двумя кузовными стилями заключается в дизайне задних фонарей. На кабриолете он перенесен с модели предыдущего поколения. У меньших версий кабриолета также есть старый дизайн задних фонарей. Сбоку у подлинных моделей JCW существуют собственные дизайны 17- и 18-дюймовых дисков.

Mini предлагает хэтчбек в 11 цветах кузова, которые можно сочетать с красной или черной крышей и крышками зеркал заднего вида. При выборе кабриолета вы получите эксклюзивный цвет Copper Grey и либо черную, либо серую расцветку флага Соединенного Королевства. Опустить крышу можно за 18 секунд со скоростью до 30 км/ч. В качестве альтернативы, хардтоп может скользить на 40 сантиметров, чтобы служить люком.

Интерьер также в значительной степени заимствован у Cooper 3-Door и Convertible в JCW Trim. Mini предоставляет обоим автомобилям красно-черную тему, обтекаемые передние сиденья и массивное рулевое колесо. 9,4-дюймовый круглый ОЛЕД-дисплей для мультимедиа является стандартным, также как и аудиосистема Harman Kardon. Своими последними моделями марка из Оксфорда избавилась от дисплея водителя во имя минимализма.

Двухдверный хардтоп JCW будет стоить 39 195 долларов, включая плату за доставку в размере 995 долларов. Если вы захотите вариант с откидным верхом, эта цифра вырастет до 44 695 долларов.

Если Mini сдержит свое обещание перейти полностью на электричество к концу десятилетия, это фактически означает, что эти две машины будут последними моделями JCW с двигателем внутреннего сгорания. Они будут доступны наряду с более мощным Countryman JCW, который теперь оснащен мощной квадратной системой выхлопа.