Новый MG4 Urban станет первым электромобилем в Великобритании с полу-твердотельными аккумуляторами

Компания MG объявила о планах запустить полу-твердотельные аккумуляторы в своем хэтчбеке MG4 Urban к концу 2026 года. Это технологическое новшество считается значительным шагом вперед для электромобилей, поскольку сулит заметные улучшения в энергетической плотности, скорости зарядки и стабильности работы в широком диапазоне температур.

Отметим, что данная батарейная технология уже производится в Китае и, как ожидается, станет доступна европейским покупателям к концу 2026 года. Технические характеристики для европейской версии MG4 Urban пока не раскрываются, однако производитель обещает существенный прогресс по сравнению с текущими аккумуляторными решениями.

Среди главных особенностей новой системы – расширенный температурный диапазон эксплуатации, ускоренная на 15 процентов зарядка в холодном климате, а также двукратное увеличение допустимой разрядки, что положительно сказывается на производительности при низких температурах и низком уровне заряда. На сегодняшний день энергетическая плотность аккумуляторов сопоставима с существующими технологиями — около 180 Втч/кг.

Стоит подчеркнуть, что речь идет о первом поколении твердотельных аккумуляторов, разрабатываемых брендом. Материнская компания SAIC сообщает о работах над следующими версиями с еще большей плотностью энергии, вплоть до 400 Втч/кг. Это более чем вдвое превышает показатели новых аккумуляторов BMW iX3. Конкретные сроки выхода усовершенствованных батарей пока не называются.