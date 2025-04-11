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Новый MG Cyber X будет «отличаться от любого MG», который мы когда-либо видели до этого

MG представила в социальных сетях Китая новый кроссовер Cyber X, который, по словам компании, "отражает дух молодежи искать новое". Ожидается, что он дебютирует на Шанхайском автосалоне 2025. Новая модель отличается революционным дизайном, эвок захватывающий Cyberster, и возможно, не попадет на британский рынок. Кроссовер Cyber X обещает революционные решения, включая использование технологии 'cell-to-body' и повышенный клиренс для внедорожных поездок.
РедакцияР
Редакция
11.04.2025, 17:41·2 мин
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Фото: autoexpress

Автопроизводитель MG представил на китайских социальных сетях новый внедорожник под названием Cyber X. Это квадратный среднеразмерный внедорожник, который, по словам MG, "отражает дух молодежи к исследованиям". Полноценный дебют автомобиля ожидается на Шанхайском автосалоне 2025 года.

В отличие от моделей ZS, HS и нового полностью электрического MGS5 EV, Cyber X имеет совершенно новый дизайн, который не схож с Cyberster. Учитывая запуск автомобиля на китайском рынке, пока неизвестно, будет ли новый внедорожник MG представлен на рынке Великобритании.

Тизерные изображения на китайских соцсетях MG - первое, что мы видим от Cyber X, и они многое раскрывают. В сопровождении текста, заявляющего, что Cyber X "отличается от любого MG, который вы когда-либо видели", тизеры показывают передний фаровой прожектор, протянувшийся на всю ширину автомобиля, с подсвеченным эмблемой MG в центре. Для будущего электромобиля лобовое стекло также вертикальное, что указывает на то, что MG придаст приоритет грубому внедорожному стилю, а не эффективности. Cyber X получит врезные дверные ручки, а сзади также будет светодиодный световой панель.

Фото: autoexpress

Общие пропорции Cyber X делают его похожим на конкурента Mercedes EQB, что сделает его флагманским внедорожником в линейке электромобилей MG. Факт использования названия "Cyber" предполагает, что автомобиль займет место рядом с самым дорогим MG на рынке - спортивным автомобилем Cyberster стоимостью £54,995.

Пока у нас нет полной технической информации о Cyber X, хотя мы узнали, что это будет первый MG, построенный на новой архитектуре E3 от материнской компании SAIC. Платформа будет включать технологию "ячейка к кузову", аналогичную тому, что мы видели недавно на новых электромобилях Leapmotor. Этот способ установки аккумуляторов не только должен создать больше места в салоне, но также даст Cyber X дополнительный клиренс, чтобы поддержать массивный внедорожный вид.

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