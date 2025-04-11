Новый MG Cyber X будет «отличаться от любого MG», который мы когда-либо видели до этого

Автопроизводитель MG представил на китайских социальных сетях новый внедорожник под названием Cyber X. Это квадратный среднеразмерный внедорожник, который, по словам MG, "отражает дух молодежи к исследованиям". Полноценный дебют автомобиля ожидается на Шанхайском автосалоне 2025 года.

В отличие от моделей ZS, HS и нового полностью электрического MGS5 EV, Cyber X имеет совершенно новый дизайн, который не схож с Cyberster. Учитывая запуск автомобиля на китайском рынке, пока неизвестно, будет ли новый внедорожник MG представлен на рынке Великобритании.

Тизерные изображения на китайских соцсетях MG - первое, что мы видим от Cyber X, и они многое раскрывают. В сопровождении текста, заявляющего, что Cyber X "отличается от любого MG, который вы когда-либо видели", тизеры показывают передний фаровой прожектор, протянувшийся на всю ширину автомобиля, с подсвеченным эмблемой MG в центре. Для будущего электромобиля лобовое стекло также вертикальное, что указывает на то, что MG придаст приоритет грубому внедорожному стилю, а не эффективности. Cyber X получит врезные дверные ручки, а сзади также будет светодиодный световой панель.

Фото: autoexpress

Общие пропорции Cyber X делают его похожим на конкурента Mercedes EQB, что сделает его флагманским внедорожником в линейке электромобилей MG. Факт использования названия "Cyber" предполагает, что автомобиль займет место рядом с самым дорогим MG на рынке - спортивным автомобилем Cyberster стоимостью £54,995.

Пока у нас нет полной технической информации о Cyber X, хотя мы узнали, что это будет первый MG, построенный на новой архитектуре E3 от материнской компании SAIC. Платформа будет включать технологию "ячейка к кузову", аналогичную тому, что мы видели недавно на новых электромобилях Leapmotor. Этот способ установки аккумуляторов не только должен создать больше места в салоне, но также даст Cyber X дополнительный клиренс, чтобы поддержать массивный внедорожный вид.