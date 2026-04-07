MG 07 готовится к сотрудничеству с IM5 и бросает вызов Porsche Taycan

Компания MG готовит премьеру очередного конкурента Porsche Taycan по доступной цене — на этот раз речь идет о новом электрокаре MG 07. По информации производителя, модель займет место ниже MG IM5 в модельном ряду марки, принадлежащей китайскому концерну.

Официальная презентация новинки запланирована на Пекинский автосалон, который пройдет в конце этого месяца. Важно отметить, что MG 07 станет самостоятельной моделью и не будет иметь ничего общего с уже продающимся в Китае бензиновым и гибридным MG7. Ожидается, что автомобиль построят на платформе «Nebula» от компании SAIC, способной поддерживать как подключаемые гибридные, так и полностью электрические силовые установки.

Судя по опубликованным тизерам, дизайн будущего MG 07 явно вдохновлен Porsche Taycan. На корме электромобиля можно увидеть сплошную светодиодную полоску, а боковые части кузова выделяются рельефными колесными арками и дверными ручками, утопленными в поверхность. Также дизайнеры использовали светодиодные фары, стилистика которых напоминает дорестайлинговую версию Taycan с характерными четырьмя точками и декоративным элементом под ними.

Особое внимание привлекает выступ на верхней части лобового стекла. Это может свидетельствовать о наличии у MG 07 системы автономного вождения, как и у более дорогого MG IM5. Форма выступа напоминает такси-«шашку» и, вероятно, внутри размещается датчик LiDAR. Такое решение позволяет рассчитывать на автоматизацию уровня 2+ и выше, что даст автомобилю возможность самостоятельно ускоряться, тормозить и управлять в различных дорожных ситуациях.

Какие силовые установки получит MG 07, пока неизвестно. Основные конкуренты, такие как BYD Seal и Tesla Model 3, способны проезжать более 350 миль без подзарядки, а некоторые версии — свыше 400 миль. Для успешной конкуренции MG 07 необходимо предложить не меньший запас хода. Впрочем, не исключено, что эта модель уступит по дальности MG IM5, который в версии Long Range с аккумулятором на 100 кВт·ч может преодолеть до 440 миль на одной зарядке.

На данный момент неизвестно, появится ли MG 07 на рынке Великобритании после дебюта. Редакция Auto Express направила официальный запрос в MG с просьбой прокомментировать планы по выводу новинки на британский рынок.