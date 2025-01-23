Mercedes V-Class обнаружен со зарядкой технологии VAN.EA, которая поднимет электрический микроавтобус на новый уровень.

Mercedes начала тестирование своей новой платформы VAN.EA, и вот мы видим первый взгляд на следующее поколение V-Class, которое будет использовать эту технологию. VAN.EA будет лежать в основе как грузовых фургонов, так и микроавтобусов, и именно последние мы здесь и видим.

Дизайн V-Class будет стремиться имитировать грядущие электрические автомобили нового поколения от Mercedes, такие как CLA EV (который будет первым на новой платформе MMA). Таким образом, передняя часть V-Class украшена закрытой решеткой радиатора, которая займет аналогичное пространство, знакомое по решетке Panamericana у моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Этот прототип одет в много камуфляжа, но можно разглядеть довольно замысловатую переднюю LED-фару, а средние окна и раздвижные двери для пассажиров выделяют его как микроавтобус. Однако не позволяйте себе быть обманутыми этими круглыми задними фарами; серийная модель будет иметь другой дизайн.

Mercedes объявила о своем намерении запустить VAN.EA для грядущих коммерческих фургонов и дом на колесах еще в мае 2023 года, и наше первое полное официальное представление "видения роскошной, высокоэлегантной и просторной лимузины" состоится весной.

В конце 2024 года Mercedes опубликовала тизерное изображение с изящной формой и крутым передним стеклом, что явно указывает на то, что новая линейка бренда будет ориентирована на более премиальный подход. Ожидается, что первым фургоном на этой платформе станет замена нового электрического грузовика Mercedes eSprinter второго поколения.