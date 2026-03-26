Новый Mercedes GLB: вместительный семиместный внедорожник по цене от £42 тысяч, электрическая версия стоит всего на £4 тысячи дороже

В 2024 году компания Mercedes готовит к выходу сразу несколько ключевых новинок, среди которых — электрические версии GLC и C-Class, а также обновленная S-Class. Одной из наиболее значимых премьер станет новое поколение Mercedes GLB, стоимость которого официально объявлена.

Обновленный Mercedes GLB сохраняет черты своего предшественника — это вместительный и строгий по дизайну внедорожник с семиместным салоном. Модель предлагается как с гибридной силовой установкой, так и в полностью электрической версии, которая по сути заменит EQB. В Mercedes также отмечают, что GLB становится логичным преемником B-Class MPV, для которого компания не планирует выпускать прямую замену.

Цены на новый Mercedes GLB 2026

Новый GLB построен на платформе MMA, общей с моделью CLA, поэтому автомобиль доступен и в гибридном, и в электрическом исполнении. Гибридная версия считается более доступной: стартовая цена в комплектации GLB 180 Sport составляет £42,050, а более мощная GLB 200 Sport стоит £43,350. За переход на комплектацию Sport Executive потребуется доплатить £1,950, а AMG Line Executive обойдется на £2,650 дороже.

Далее в линейке идет GLB 220 4MATIC с полным приводом, стартующая по цене от £48,830. Комплектация AMG Line Premium для версии GLB 180 начинается с отметки £49,700. Самая дорогая гибридная модификация — GLB 220 4MATIC AMG Line Premium Plus — стоит £57,580.