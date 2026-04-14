Обновлённый Mercedes EQS стал лидером среди электромобилей по запасу хода: «574 мили на одной зарядке»

Mercedes-Benz представила обновленный электромобиль EQS, который получил значительные технические усовершенствования и новые технологии. Эта модель стала первой полностью электрической лимузинной машиной марки, а также первой, где появился фирменный цифровой салон «Hyperscreen» и инновационная платформа EVA. В текущем году автомобиль прошел плановое обновление, и теперь Mercedes вновь удивляет отрасль свежими технологическими решениями и заметными характеристиками.

Появление обновленной версии EQS совпадает с выходом новых электрических GLC и C-Class — оба автомобиля также построены на современной архитектуре и уже конкурируют с аналогичными моделями BMW, такими как iX3 и i3. В этот раз Mercedes удалось опередить одного из своих главных соперников: EQS представили всего за несколько недель до дебюта обновленного BMW i7.

В последнее время Mercedes также анонсировала рестайлинг S-Class. Следующее поколение этой модели, как ожидается, получит полностью электрическую версию, которая со временем сменит EQS в роли флагмана электрических лимузинов компании. Последний раз EQS обновляли в 2024 году, когда автомобиль получил новую батарею. Сейчас производитель обещает еще больше модернизаций, чтобы сохранить лидерство в премиальном сегменте электромобилей.

Официальные цены на EQS 2026 года для рынка Великобритании пока не объявлены. В Германии стоимость стартует с отметки 94 403 евро, что на момент публикации составляет примерно 83 000 фунтов стерлингов. Ожидается, что для британских покупателей цена превысит нынешнюю стартовую стоимость в 99 845 фунтов, вероятно, перевалив за 100 000 фунтов, подобно последней версии S-Class.

Mercedes EQS: запас хода и зарядка

Производитель отмечает, что обновленный EQS демонстрирует «поколенческий скачок» в развитии силовой установки. Впечатляющие показатели дальности подтверждают это: предыдущая версия автомобиля увеличила запас хода с 441 мили до 511 миль, благодаря чему EQS стал лидером среди электрокаров по этому параметру.