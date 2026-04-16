Интерьер нового электрического Mercedes C-Class представлен с огромным дисплеем 39,1 дюйма

Mercedes C-Class Electric представлен с 39-дюймовым экраном и новейшими технологиями зарядки, старт продаж — конец 2026 года, цена от 55 000 фунтов.
Редакция
16.04.2026, 17:52·2 мин
single
Компания Mercedes представила интерьер нового электромобиля C-Class за несколько дней до официальной премьеры. Главной особенностью салона стала огромная панель дисплея, занимающая всю ширину передней части автомобиля.

Как и в недавно показанном GLC Electric SUV, в новой электрической версии C-Class будет устанавливаться 39,1-дюймовый экран, который простирается от одной стойки до другой. Комплектация салона будет зависеть от выбранной версии автомобиля.

Под дисплеем размещена минималистичная приборная панель с лаконичным центральным тоннелем. В оснащении предусмотрены две беспроводные зарядки для смартфонов, ряд физических кнопок управления и подсвечиваемые вентиляционные отверстия. Все эти решения уже встречались в интерьере нового GLC.

Помимо инновационного салона, новая модель C-Class Electric получит современные технологии зарядки и аккумуляторных систем. Ожидается, что продажи стартуют до конца 2026 года. Начальная стоимость автомобиля составит примерно £55,000, при этом в дальнейшем планируется появление более доступных версий.

Однако на рынке новинке предстоит серьезная конкуренция. В частности, BMW готовится представить новую модель i3, способную проехать до 569 миль на одном заряде. Это может стать ключевым аргументом в борьбе за покупателей в этом сегменте.

Ожидание противостояния между Mercedes C-Class Electric и BMW i3 продлится недолго. Обе модели выйдут на рынок к концу 2026 года и будут предлагаться с множеством вариантов силовых установок и приводов.

