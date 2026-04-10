Новый электрический Mercedes C-Class готовится к серьезной битве с BMW i3

Новая полностью электрическая Mercedes C-Class выходит на финишную прямую, ведь до ее официальной премьеры остались считанные недели.

Компактный электроседан бизнес-класса станет воплощением последних инженерных решений немецкой марки. Автомобиль получит современные технологии в области зарядки и аккумуляторов. Ожидается, что старт продаж намечен на конец 2026 года, а минимальная цена составит порядка 55 000 фунтов стерлингов. Позже модельный ряд пополнится более доступными версиями.

Однако конкуренция в этом сегменте будет весьма острой. Главным соперником станет абсолютно новый BMW i3, который впечатляет запасом хода в 569 миль на электротяге. Производители будут бороться за каждого клиента на рынке электрических седанов.

Противостояние между C-Class и 3 Series в новом электрическом формате не заставит себя ждать — обе модели появятся у дилеров уже к концу 2026 года. Покупателям предложат широкий выбор силовых установок и вариантов привода.

Дизайн

Судя по последним шпионским снимкам, экстерьер новой C-Class практически полностью рассекречен. На фотографиях виден лаконичный и сдержанный силуэт, кузов стал более округлым, а корма — короче. По сравнению с EQE и EQS, капот у C-Class заметно длиннее и выше, однако стремительная линия крыши и короткая задняя часть сохранились.