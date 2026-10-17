Новый SUV Mercedes-AMG GT — худший кошмар Porsche Cayenne уже здесь

Представлен новый SUV Mercedes-AMG GT — первая «in-house-developed, full-size SUV» модель марки и второй автомобиль, созданный на базе 800-volt платформы AMG.EA. Его мощность достигает 1,153bhp, запас хода — 435 miles. Продажи начнутся в ближайшие недели, а стартовая цена составит около £110,000.

В основу SUV легла та же платформа, что используется в седане AMG GT 4-Door. Автомобиль будет доступен в версиях с двумя электромоторами — 53 и 55, а также в топовой модификации 63 с тремя моторами. Руководитель продуктовой команды Nadine Schütt назвала модель «true milestone for AMG» и отметила, что «SUV in shape, it’s a GT by nature».

Длина автомобиля немного превышает пять метров. В его дизайне заметны многочисленные сходства с 4-Door: схожие решётка радиатора и оформление светотехники спереди, а также практически идентичная затемнённая композиция в задней части. Кузов получил множество функциональных вырезов и прорезей, а в верхней части двери багажника разместилось небольшое активное антикрыло.

В профиль в облике автомобиля можно заметить черты Aston Martin DBX. При этом Schütt недвусмысленно заявила, что при создании модели главным ориентиром был последний Porsche Cayenne. Независимо от отношения к дизайну, заявленные характеристики впечатляют.