Новый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe получил ультрароскошный салон, достойный флагманской модели

Mercedes-AMG представила интерьер своего нового электрического флагмана, мощность которого превышает 1 000 л.с. Этот автомобиль стал первым проектом, созданным на новой платформе AMG.EA, спроектированной специально для подразделения AMG. Модель получила официальное название Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, однако подробности о динамических характеристиках и внешнем виде производитель пока не раскрывает. В настоящее время акцент сделан на демонстрации инновационного дизайна салона и технологий, заметно отличающихся от решений, знакомых по другим моделям Mercedes.

Внутреннее пространство нового AMG GT 4-Door Coupe выполнено с акцентом на водителя. Центральное место занимает 14-дюймовый сенсорный экран, который теперь ориентирован в сторону водителя, а не размещён на горизонтальной плоскости. Рядом с ним располагается 10,2-дюймовая цифровая панель приборов, а с противоположной стороны — дополнительный 14-дюймовый дисплей для пассажира.

На опубликованных изображениях можно заметить явный тахометр на дисплее водителя, что косвенно подтверждает работу AMG над виртуальной системой переключения передач, аналогичной решениям Hyundai N. Это дополняется электронным звуком, имитирующим работу двигателя V8, который также разрабатывается для этой модели.

Каждый из экранов оснащён уникальным пользовательским интерфейсом, разработанным специально для AMG, хотя основа технологии базируется на программном обеспечении MBUX и операционной системе MB.OS. В отличие от других автомобилей Mercedes, салон новинки отличается богатой отделкой и использует премиальные материалы, соответствующие статусу флагмана стоимостью свыше 200 000 фунтов стерлингов.