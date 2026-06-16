Новый Mercedes-AMG GLE 63 S получил V8, который «определит будущее AMG»

Компания Mercedes-AMG представила обновлённый GLE 63 S — это первая модель нового поколения, оснащённая совершенно новым высокопроизводительным V8 двигателем. Новинка дополнила недавно модернизированную линейку Mercedes GLE и будет доступна как в стандартном кузове SUV, так и в более обтекаемом варианте Coupé. Ожидается, что стартовая стоимость автомобиля составит около £140,000.

Большинство изменений в дизайне и технологиях GLE 63 перекочевали из широкой модельной линейки, однако главным событием стал новый V8 двигатель. Несмотря на необходимость соответствовать строгим экологическим стандартам Euro 7, уровень мощности и крутящего момента остался на уровне предыдущего поколения: мотор выдаёт 603 л.с. и 850 Нм.

Для достижения таких показателей V8 AMG получил ряд серьёзных технических обновлений. Одним из самых заметных стал переход на коленвал с плоскими противовесами. Хотя такое решение повысило эффективность и плавность работы двигателя, оно может изменить характер звука мотора, что ранее отмечалось на примере экспериментальной модели AMG GT Black Series — первого AMG с подобной конструкцией.

Тем не менее, производитель заверяет, что новые технологии, внедрённые в двигатель и сопутствующие системы, позволили сохранить фирменное «бурлящее» звучание V8, которое стало визитной карточкой AMG.

Объём двигателя остался прежним — 4,0 литра, однако помимо нового коленвала и изменённого порядка зажигания, были полностью переработаны системы впрыска, впуска и выпуска. Среди других новшеств — новый распределительный вал на впуске, обновлённый компрессор и корпус турбин, а также выхлопная система, оснащённая сажевым фильтром для всех рынков, а не только для Европы.