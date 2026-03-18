Mercedes A-Class ждёт кардинальное обновление в борьбе с Audi A2 e-tron

Компания Mercedes готовит масштабные изменения для модели A-Class — новый поколение автомобиля получит полностью электрическую силовую установку. Ранее возникали сомнения относительно дальнейшей судьбы этой самой компактной модели бренда, поскольку ее планировали снять с производства в 2025 году без выпуска преемника. Однако внедрение новой электрифицированной платформы позволит хэтчбеку продолжить существование и в следующем десятилетии. Как это может выглядеть, демонстрируют эксклюзивные изображения.

Хотя текущая версия Mercedes A-Class выпускается с 2018 года, дебют нового поколения ожидается лишь в 2029 году. Это произойдет после того, как актуальная модель будет снята с продажи в 2028 году, а ее выпуск временно продлят за счет переноса производства на завод города Кечкемет в Венгрии. Такое решение даст возможность предприятию в немецком Раштатте приступить к производству нового Mercedes CLA.

Эксклюзивно для Auto Express ситуацию прокомментировал Роберт Лесник, директор по экстерьерному дизайну Mercedes: «A-Class будет производиться на заводе в Венгрии уже в следующем году. Этот завод сможет справиться и со сборкой следующего поколения A-Class». Он также отметил, что линии производства венгерского предприятия не потребуют крупных модификаций для выпуска автомобилей на новой платформе MMA.

Лесник пояснил, что на примере CLA платформа продемонстрировала свою универсальность, так как сначала выпускалась версия электрокара, затем появилась гибридная модификация. «A-Class появится только через три года. Платформа MMA гибкая, что очень важно — ведь в будущем нам придется принимать решения быстрее, чем раньше», — добавил представитель Mercedes.