Новый Mazda CX-6e получил огромные экраны, задний привод и возможность выбора между гибридным или электрическим двигателем

Главные моменты:

На Auto Shanghai Motor Show был полностью представлен новый Mazda EZ-60, внушительный среднеразмерный внедорожник, который будет доступен на выбор с гибридным приводом или чисто электрическим, а не только в форме электромобиля, как мы предполагали.

Это даст преимущество EZ-60 перед многочисленными конкурентами, включая Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron и Skoda Enyaq. С большой вероятностью он поступит в продажу в Великобритании и Европе в следующем году, и, когда это произойдет, мы ожидаем, что у него будет другое название - вероятно, CX-6e - что соответствует седану 6e, который Mazda представила в прошлом году.

EZ-60 - это не чисто японский дизайн и инженерия от Mazda, а совместная работа с китайским производителем Changan - как и 6e. Несмотря на то, что новый внедорожник в первую очередь ориентирован на китайский рынок, Mazda надеется, что автомобиль будет конкурировать и на глобальном уровне.

Дизайн Mazda CX-6e

На первый взгляд EZ-60 имеет внушительный вид. Это может быть внедорожник, но его кузов низкий и широкий, с крупными колесами и неглубоким стеклянным салоном, что делает его больше похожим на универсал, чем на традиционный вертикальный внедорожник.

Несмотря на китайские связи автомобиля, дизайн все еще явно маздовский, с традиционно оформленной решеткой радиатора, обрамленной изящным трехмерным световым элементом. Хотя она выглядит закрытой, решетка имеет свою функцию, благодаря небольшому воздушному каналу, направляющему воздух в умное крыло в капоте, чтобы помочь в аэродинамике. Эта особенность также присутствует на Polestar 3.