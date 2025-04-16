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Новый Lexus ES готов занять статус флагмана, по мере приближения премьеры в Шанхае

Новый Lexus ES: глобальный флагман с электрическими версиями и новым дизайном. Переход к электрификации и SUV. Подробности - на Shanghai motor show.
РедакцияР
Редакция
16.04.2025, 15:42·3 мин
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Фото: autoexpress

Перед официальным дебютом на автосалоне в Шанхае был представлен тизер нового Lexus ES, который будет позиционироваться как «глобальный флагман» модельного ряда. Ранее седан ES имел переднеприводную платформу и гибридную силовую установку, унаследованную от более массовой Toyota Camry, но с учетом того, что рынок все больше переходит на электрификацию и кроссоверы, ES, похоже, будет позиционироваться как модель премиум-класса, которая может заменить LS.

Это можно понять по тизерному изображению, на котором видна длинная и низкая силуэт с крутыми линиями крыши и быстро спадающим хвостом. Основные пропорции также указывают на то, что большинство моделей в линейке должны сохранить переднеприводную конструкцию, вероятно, на базе гибкой архитектуры TNGA от Toyota, которая уже используется в различных сегментах рынка.

В новом ES будут использоваться гибридные и заряжаемые гибридные силовые установки различной компоновки, в основном на базе четырехцилиндрового бензинового двигателя. Однако на платформе TNGA есть множество вариантов, которые также могут привести к созданию модели с высокоэффективным турбированным четырехцилиндровым гибридным приводом с полным приводом в верхнем ценовом сегменте.

В дополнение к этому тизерному изображению появились короткие видеоролики, намекающие на несколько других драматических дизайнерских элементов. Сюда входят задний световой брусок с подсвеченным логотипом Lexus на задней части, ультратонкие светодиодные дневные ходовые огни с вторым комплектом основных фар ниже и декоративная черная вставка, протянувшаяся по всей длине кузова и в задний бампер.

Пока нет никаких индикаций на то, каким будет интерьер автомобиля, но мы ожидаем, что второй ряд сидений будет предлагать больше места для пассажиров - именно на это, вероятно, будет сделан упор в новом ES.

Lexus когда-то использовал традиционную заднеприводную конструкцию, чтобы утвердить себя как настоящий премиальный бренд наравне с большинством европейских конкурентов. Но с уходом моделей IS и GS, а также неопределенностью относительно прямого преемника LS, Lexus, по-видимому, увеличивает размеры и статус своего более консервативного ES с передним приводом, чтобы занять место флагманского седана бренда.

Будет ли Lexus отказываться от традиционного заднеприводного седана в будущем, перенося эти модели в новый ряд флагманских электрокаров, остается загадкой, но в любом случае новый ES, возможно, наконец, избавится от своей репутации просто роскошного Toyota Camry. Больше информации мы узнаем на официальной презентации на следующей неделе.

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