Великобританию ждет новинка: «Сестра Jaecoo 7» Lepas L6 появится с гибридной и электрической версиями

Китайская компания Chery официально подтвердила появление нового внедорожника Lepas L6 на рынке Великобритании. Ожидается, что продажи стартуют в последнем квартале этого года. Новинка построена на той же платформе, что и популярные модели Jaecoo 7 и Omoda 5, а покупателям будет доступна как в версии с гибридной установкой, так и с полностью электрическим приводом.

Премьера Lepas L6 в Европе пройдёт на автосалоне в Милане. Это станет уже вторым автомобилем марки Lepas, появившимся на британском рынке — вслед за более крупным внедорожником L8, чьи продажи также планируются до конца года. Lepas позиционируется как более премиальный бренд по сравнению с Omoda и Chery, в некоторой степени схожий по концепции с Jaecoo, но с менее выраженным внедорожным характером.

Точные характеристики нового автомобиля пока не раскрываются, однако известно, что Lepas L6 будет оснащаться гибридной системой на базе 1,5-литрового двигателя, такой же, как и у Chery Tiggo 4. Мощность этой установки составляет 201 л.с., а по заявлениям представителей Lepas, запас хода на одной заправке превысит 700 миль.

В полностью электрической версии Lepas L6 BEV будет использоваться аккумулятор ёмкостью 67 кВт·ч, что обеспечит запас хода до 270 миль по циклу WLTP. Подробные технические данные европейское подразделение Chery пока не разглашает, однако участие электромобиля в автосалоне в Бангкоке наводит на мысль о возможном оснащении модели передним электромотором мощностью 239 л.с.

Внешне Lepas L6 напоминает уменьшенную версию старшей модели L8 и сочетает в себе черты Chery Tiggo 7 с элементами дизайна более дорогих кроссоверов. Отдельно отмечается, что название бренда Lepas происходит от слов «leopard» и «passion», что, по задумке компании, должно отражать динамичный характер автомобиля. Гибридная версия получит хромированную решётку радиатора, тогда как электрокар отличится зауженной передней частью, выполненной в стиле Omoda 7.

В интерьере Lepas L6 также прослеживается схожесть с моделью L8. Несмотря на более компактные размеры, производитель обещает высокий уровень отделки и элегантности. В салоне установлен большой вертикальный сенсорный экран, плавно переходящий в центральную консоль, а также декоративные вставки под дерево на панели и двухспицевое рулевое колесо.

Эксперты отмечают, что решение вывести на рынок очередной бренд выглядит логичным на фоне успешных продаж Chery в Великобритании. В 2026 году Jaecoo 7 занимает второе место по продажам среди автомобилей, а суммарные результаты Jaecoo, Omoda и Chery позволяют китайской группе опережать таких гигантов, как BMW, Vauxhall и Ford.