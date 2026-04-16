Представлен новый Leapmotor T03 LCV — он может стать самым доступным новым фургоном в Британии

Leapmotor представила новый электрический фургон T03 LCV, который может вскоре появиться на рынке Великобритании. Новинка создана на базе самого доступного электромобиля в стране — Leapmotor T03, который после применения фирменной скидки Leap-Grant в размере £1,500 стоит всего £14,495. Таким образом, этот автомобиль становится не только самым дешевым электрокаром в Великобритании, но и самым доступным автомобилем в целом.

Несмотря на компактные размеры, Leapmotor отмечает, что спрос на экономичные, доступные и экологичные решения для городской логистики в Европе стремительно растет. Это объясняется ужесточением экологических стандартов, расширением зон с низким уровнем выбросов и активным развитием сегмента доставки «последней мили».

Планируется, что сначала T03 LCV появится в продаже на европейском рынке, однако в будущем этот фургон может выйти и в Великобритании. Ранее представитель компании Дэмиен Дэлли сообщил Auto Express, что Leapmotor рассматривает возможность выпуска модели T03 в кузове фургон. Первые экземпляры T03 LCV поступят в европейские дилерские центры летом по цене 14,590 евро без НДС (что эквивалентно £12,694). В Великобритании новый фургон от Leapmotor обещает стоить значительно ниже своих основных конкурентов, таких как Dacia Spring Cargo (£16,489) и Citroen e-C3 Van (£17,535).

Габариты T03 LCV составляют 3,620 мм в длину, 1,652 мм в ширину и 1,577 мм в высоту. Для увеличения грузового пространства задние сиденья были удалены, а между салоном и багажным отсеком установлена металлическая перегородка — аналогично решениям от Dacia и Citroen. Тем не менее, объем багажного отсека составляет 657 литров, что уступает показателям Spring Cargo (1,085 литров) и e-C3 Van (1,220 литров). Максимальная грузоподъемность фургона составляет всего 220 кг, что подчеркивает его ориентацию на городские перевозки.

Оснащение салона T03 LCV практически полностью повторяет стандартную версию T03, за исключением панорамного люка. Внутри установлен восьмидюймовый цифровой дисплей приборной панели, 10,1‑дюймовый центральный сенсорный экран, мультимедийные кнопки на руле и система кондиционирования воздуха. Мультимедийная система поддерживает подключение к сетям 4G и голосовое управление, а также позволяет получать обновления по воздуху. Через фирменное приложение Leapmotor App можно дистанционно управлять зарядкой, климат-контролем, контролировать состояние автомобиля и отслеживать его местоположение.

На европейском рынке T03 LCV будет предлагаться в трех цветах: Caribbean Blue, Light White и Canopy Grey. В отличие от легковой версии, фургон оснащен 15‑дюймовыми черными стальными колесными дисками, что, по мнению производителя, подчеркивает его утилитарность и профессиональный характер.

В качестве силовой установки используется тот же электромотор, что и у легковой версии T03: мощность составляет 94 л.с., крутящий момент — 158 Нм, а емкость батареи — 37,3 кВт*ч. Запас хода немного снижен: если у обычной T03 он составляет 165 миль, то у фургона — 159 миль. Система быстрой зарядки поддерживает мощность до 45 кВт, благодаря чему можно зарядить аккумулятор с 30 до 80 процентов за 36 минут.

Производство модели T03 переносится с польского завода в Испанию, однако финальная сборка версии LCV осуществляется на заводе Mirafiori в Турине, принадлежащем материнской компании Stellantis.