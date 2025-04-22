Новый электрокар Leapmotor B01 представлен как бюджетный конкурент Tesla Model 3

Компания Leapmotor недавно появилась на наших берегах, и хотя у нее есть только крошечные T03 и среднеразмерные внедорожники C10 в ее текущем ассортименте, китайская фирма расширяет свою деятельность в сегмент седанов с моделью B01.

Пока нет информации о том, будет ли B01 представлена на рынке Великобритании, но Leapmotor, частью которой является Stellantis, заявила, что до конца 2027 года она расширит свой модельный ряд до шести моделей. Среди них будут семейный хэтчбек размером MG4 и пара внедорожников, оставляя потенциальное место для B01.

Даже если цены еще предстоит определить, мы предполагаем, что у B01 не будет множества конкурентов. Модели, такие как Tesla Model 3 и Hyundai Ioniq 5, имеют премиум-класс над более доступной по цене маркой Leapmotor.

Фото: autoexpress

Дизайн B01 кажется сильно вдохновлен C10 и предстоящим внедорожником B10 с очень тонкой сигнатурной фарой, чистыми поверхностями, ручками дверей, ровно вписанными в кузов, и еще одной тонкой световой полосой сзади. На крыше заметна выступающая система LiDar, демонстрирующая технологию встроенной системы помощи водителю B01.

Технические подробности о B01 пока не объявлены, хотя мы знаем, что она будет построена на той же платформе Leap 3.5, что и B10, с этим внедорожником, ставшим первым автомобилем Leapmotor, использующим эту технологию. В результате мы можем ожидать, что B01 будет оснащена выбором из двух батарей - единиц на 56,2 кВт-ч или 67,1 кВт-ч соответственно с запасом хода около 317 миль или 373 мили (по более мягкой схеме тестирования CLTC). Предполагается, что будет предложено два различных электрических двигателя на задней оси - менее мощный двигатель мощностью 177 л.с. или версия мощностью 216 л.с.

Ожидается, что стоимость предстоящего внедорожника B10 начнется примерно с £30 000, чтобы оставить место для большего C10, который уже поступил в продажу от £36 500. Учитывая, что B01 по сути будет представлять собой седанную версию B10, она может войти в продажу за сумму ниже £30 000.