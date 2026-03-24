Скоро представят новый Land Rover Freelander, но он пока не появится в Великобритании

Совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover (CJLR) анонсировало дату официальной премьеры нового поколения Land Rover Freelander, созданного в Китае. Презентация модели намечена на 31 марта. Об этом компания сообщила на китайской платформе Weibo, сопроводив публикацию фразой: “It’s true, it’s here!” и хэштегом #SeeYouOn331FREELANDER.

Вместе с объявлением был опубликован тизер, на котором изображена фара будущей новинки. Судя по снимку, автомобиль получит современную дневную светодиодную оптику из четырех отдельных элементов в прямоугольном корпусе. На нечеткой фотографии можно также различить массивные арки колес, высокий капот и крупные зеркала бокового вида.

В дальнейшем под маркой Freelander планируется выпуск целой линейки инновационных электромобилей, ориентированных на рынок Китая. При этом возможно, что машины будут предлагаться без привычного шильдика Land Rover. Не исключено, что эти модели со временем появятся и в Великобритании.

Напомним, первый Land Rover Freelander дебютировал в 1997 году как компактный и прочный внедорожник, а его второе поколение появилось в 2006 году. Однако спустя десять лет его сменил Discovery Sport. В Китае же у Jaguar Land Rover уже более десятилетия действует альянс с автогигантом Chery, владельцем брендов Omoda и Jaecoo, который рассчитывает на новую волну интереса благодаря выходу электромобилей Freelander.

Партнерство Chery и Jaguar Land Rover сочетает производственные и инженерные ресурсы китайской стороны с дизайнерским наследием и технологиями Land Rover. Сейчас на совместных заводах выпускаются длиннобазные версии Range Rover Evoque и Discovery Sport для китайского рынка, однако их место займут новые модели под брендом Freelander.



Фото: autoexpress

По данным главы JLR в Китае Цин Пана, первый электромобиль Freelander поступит в продажу во второй половине 2026 года. Ожидается, что это будет полноразмерный внедорожник, который сохранит дух оригинальной модели, но получит актуальный дизайн и современные технологии специально для взыскательных китайских покупателей.