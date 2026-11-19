Хотите услышать больше звука нового высокооборотистого V8 от Lamborghini? Тогда вас может заинтересовать Lamborghini Temerario Spyder.

Появление более открытой версии Temerario было вполне ожидаемым, однако у автомобиля есть одна особенность — складная жесткая крыша. Предшественник модели, Huracan Spyder, оснащен складным тканевым верхом. Новый автомобиль стал первой моделью Lamborghini Spyder с такой конструкцией. Открытая версия Aventador, напомним, получила обозначение «Roadster».

В крыше Temerario Spyder используются 10 электрических приводов. По словам Lamborghini, отказ от привычных электрогидравлических компонентов обеспечивает более тихую работу механизма. Кроме того, автомобиль получил стекло заднего окна с электрической регулировкой, благодаря чему водитель может выбирать желаемую громкость звука двигателя.

Крыша складывается вертикально под задней частью кузова и располагается как можно ниже, чтобы не нарушать положение центра тяжести. При сложенной крыше центр тяжести становится ниже на 3mm, а распределение массы остается неизменным независимо от ее положения. Более традиционное горизонтальное размещение крыши в сложенном виде подняло бы центр тяжести на 7mm и сместило его на 11mm назад, что, по всей видимости, было неприемлемо.