Новый Lamborghini Manifesto — взгляд в будущее скоростных машин итальянского бренда

Компания Lamborghini представила новый концепт-кар под названием Manifesto, который сочетает в себе черты суперкара, современного арт-объекта и внедорожного болида.

Однако поклонникам марки не стоит ожидать появления серийной версии: Lamborghini Manifesto создан исключительно как дизайнерское исследование, призванное продемонстрировать возможные направления развития будущих моделей производителя.

В отличие от гиперкаров Lamborghini Fenomeno и Revuelto, насыщенных сложными аэродинамическими элементами, углами и воздухозаборниками, Manifesto отличается лаконичным экстерьером. Тем не менее, фирменная Y-образная форма светотехники напоминает о Revuelto.

Несмотря на отсутствие массивного спойлера, концепт нельзя назвать скромным. Пропорции автомобиля нарочито гиперболизированы: кузов настолько низкий, что, по словам наблюдателей, мог бы сбрить муравьям волосы на голове. Если бы Manifesto был пригоден для езды, водителю, вероятно, пришлось бы лежать за рулем.

Передняя часть машины выполнена в духе Lamborghini Aventador — с заостренным носом, выразительной линией вдоль кузова и массивной колесной аркой сзади. Внушительные элементы переднего сплиттера напоминают детали снегоочистителя и должны обеспечивать эффективное охлаждение тормозов и высокую прижимную силу.

Кабина автомобиля заметно смещена вперед, а остекление простирается за переднюю ось, что роднит дизайн с образом истребителя и отсылает к уникальному Lamborghini Egoista, представленному в 2013 году.

Задняя часть Manifesto отличается резким подъемом вверх благодаря гигантскому диффузору, напоминающему решения Aston Martin Valkyrie и McLaren Speedtail. Несмотря на отсутствие видимых выхлопных труб, концепт не обязательно является электромобилем: на задней панели расположены 12 вентиляционных прорезей, что может намекать на возможность установки двигателя V12.