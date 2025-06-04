Новый Kia Sportage представлен и стал еще более изящным

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Стратегия Kia по оставанию на вершине продаж в Великобритании не дает признаков ослабления, так как полностью обновленный бестселлер Kia Sportage SUV был представлен в полной комплектации для Великобритании. Более 124 000 единиц текущего поколения Kia Sportage нашли свои дома в Великобритании с момента его запуска в 2022 году, часто возглавляя ежемесячные продажи SUV, и в один-два случая даже общую таблицу продаж в Великобритании.

Этот новый автомобиль не переписывает правила, но будет представлен с обновленным выбором электрифицированных силовых установок, которые Kia знает, что покупатели оценят, в сочетании с элегантным новым дизайном интерьера и экстерьера. Производитель будет продолжать предлагать Sportage только в форме с короткой колесной базой для европейского рынка - модели Sportage на родном корейском, американском и австралийском рынках на самом деле имеют более длинную колесную базу и слегка отличный дизайн D-стойки.

Чтобы упростить процесс покупки, Kia запустит Sportage в новой линейке комплектаций, определенных тремя четкими линиями, названными Pure, GT-Line и GT-Line S. Каждая из них включает в себя ряд электрифицированных силовых установок, состоящих из бензиновых, гибридных и подключаемых гибридов, с автоматической и механической коробками передач, передним и полным приводом.

Дизайн, интерьер и обновления технологий

Фото: autoexpress

Все Sportage оснащены одним и тем же фундаментальным набором обновлений, начиная с нового внешнего дизайна, вдохновленного более эксцентричными электромобилями Kia. Это включает в себя новые вертикальные LED-фары с стилизованными дневными ходовыми огнями в виде «звездных точек», переходящих в решетку. Модели GT-Line также имеют более массивную нижнюю бамперную графику с интегрированными противотуманными фарами.