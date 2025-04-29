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Новый пассажирский минивэн Kia PV5 значительно дешевле VW ID.Buzz на целых £25 тыс.

Электрический коммерческий автомобиль Kia PV5 Passenger стартует с £32,995, дешевле, чем у конкурентов, и предлагает до 249 миль запаса хода. Заказы начнут принимать 1 мая, поставки начнутся в четвертом квартале 2025 года.
РедакцияР
Редакция
29.04.2025, 12:41·2 мин
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Фото: autoexpress

Корейская компания Kia совершает первые шаги в сфере электрических коммерческих автомобилей с запуском новой модели PV5 на выставке коммерческой техники в Бирмингеме, однако, как и у конкурентов, в ее линейке будет вариант для перевозки пассажиров. Новинка называется Kia PV5 Passenger, не самое инновационное название, но покупателей больше заинтересует стартовая цена в размере 32 995 фунтов стерлингов.

Это на 25 000 фунтов стерлингов меньше, чем у Volkswagen ID. Buzz - модели, схожей по размеру и форме с PV5, - а также конкурентноспособно по сравнению с автомобилями на базе фургонов, такими как Ford Transit Connect и Citroen Berlingo, а также с моделями из семейства Stellantis.

Под кузовом PV5 Passenger установлена электрическая платформа E-GMP.S от Kia, которая является «коммерциализированной» версией основы, используемой в их легковых автомобилях. Это означает, что доступны варианты батарей на 51,5 кВтч и 71,2 кВтч, с дальностью по стандарту WLTP до 179 миль для стандартной батареи и до 249 миль для версии с дальней дальностью.

Фото: autoexpress

Хотя стартовая цена для линейки PV5 Passenger уже объявлена, и заказы открываются 1 мая для доставки в четвертом квартале 2025 года, цена на версию с дальней дальностью пока не подтверждена. В любом случае, обе версии смогут заряжаться от 10 до 80 процентов емкости менее чем за полчаса от достаточно мощного источника.

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