Новая Kia EV2 «для Европы» появится в начале 2026 года

Kia представит новый электромобиль EV2 для Европы в начале следующего года. Модель станет доступным электросупермини и будет производиться в Словакии.
03.10.2025, 15:41·2 мин
Фото: autoexpress

Kia готовится к презентации нового электрического хэтчбека EV2, которая состоится в начале следующего года. Об этом сообщил президент и генеральный директор компании Сонг Хо-Сунг в интервью Auto Express.

По словам Хо-Сунга, модель станет отправной точкой в линейке электромобилей Kia и будет играть ключевую роль на европейском рынке. При этом, как подчеркнул руководитель, новинка не появится в продаже на родине бренда — в Южной Корее: «EV3 — это самая маленькая модель для Кореи. EV2 предназначена для Европы», — отметил он.

Сборку EV2 наладят на заводе Kia в Словакии, где ранее выпускался Kia Ceed. Производство стартует в 2026 году. Решение не выводить компактную модель на корейский рынок глава компании объяснил статистикой: «Мы продаём всего 1 000 Picanto в месяц в Корее», — добавив, что местные покупатели чаще выбирают автомобили крупнее, воспринимая их как символ статуса. Сам Хо-Сунг предпочитает ездить на флагманском электрокаре EV9.

Концепт EV2, представленный ранее в этом году на мероприятии «EV Day» в Испании, трансформируется в серийную модель, способную конкурировать с Citroen e-C3 и Volkswagen ID. Polo. Ожидается, что стоимость новинки составит около 30 000 евро (£26 000). Позже к линейке присоединится ещё одна малолитражка — EV1, которая будет соперничать с будущим Volkswagen ID.1. В то время как EV1 и EV2 пока не поступили в продажу, приобрести Kia EV3 можно уже сейчас — цены начинаются чуть ниже £33 000 через сервис Auto Express Buy A Car.

Источник

